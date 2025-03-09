حدود التحويل في تطبيق إنستاباي الجديدة .. اعرف وصلت كام

أعلن البنك المركزي في إطار جهوده لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتحقيق مرونة أكبر في التعاملات المالية عن تعديلات جديدة تتعلق بـ حدود التحويل في تطبيق إنستاباي الجديدة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للزيادة الملحوظة في استخدام التطبيق مع تزايد الاعتماد على المدفوعات اللحظية في مصر، ما جعل من الضروري تعديل الحدود بما يضمن تلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، ويعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة.

ما هو تطبيق إنستاباي؟

تطبيق إنستاباي هو أحد الأنظمة الحديثة في مصر التي تتيح للمستخدمين إجراء معاملات مالية لحظية بسهولة وأمان عبر الهواتف المحمولة، ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال بين الأفراد والشركات بشكل فوري دون الحاجة للذهاب إلى البنوك أو التعاملات النقدية المباشرة، ما جعله يحظى بانتشار واسع في وقت قياسي.

تفاصيل التعديلات الجديدة على حدود السحب في تطبيق إنستاباي الجديدة

أعلن البنك المركزي المصري في 28 ديسمبر 2023 عن تعديلات مهمة في حدود السحب في تطبيق إنستاباي الجديدة بهدف تعزيز كفاءة المعاملات المالية اليومية. وقد جاءت التعديلات على النحو التالي:

الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة:

تم تحديد الحد الأقصى للسحب في معاملة واحدة ليصبح 70 ألف جنيه مصري، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر لإجراء تحويلات مالية كبيرة بسهولة.

الحد الأقصى للسحب اليومي:

حدد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب اليومي عبر تطبيق إنستاباي بمبلغ 120 ألف جنيه مصري، ما يتيح لمستخدمي التطبيق تنفيذ عمليات مالية متعددة خلال اليوم مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان.

الحد الأقصى للسحب الشهري:

تم تعديل الحد الأقصى للسحب الشهري ليصبح 400 ألف جنيه مصري، ما يوفر للمستخدمين مزيدًا من الحرية في إدارة مدفوعاتهم الشهرية.

أسباب تعديل حدود السحب في تطبيق إنستاباي الجديدة

أكد البنك المركزي أن التعديلات جاءت استجابةً للزيادة الكبيرة في حجم المعاملات عبر نظام المدفوعات اللحظية. ومع تزايد الاعتماد على التطبيق، كان من الضروري تعديل حدود السحب في تطبيق إنستاباي الجديدة لضمان تلبية احتياجات جميع فئات المستخدمين، سواء الأفراد الذين يعتمدون على التطبيق في معاملاتهم اليومية، أو الشركات التي تجري عمليات مالية متكررة.

إضافةً إلى ذلك، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تسهيل المعاملات المالية وتعزيز عوامل الأمان وحماية المستخدمين من أي مخاطر محتملة.

كيف تؤثر التعديلات على مستخدمي إنستاباي؟

تتيح التعديلات الجديدة على حدود السحب في تطبيق إنستاباي الجديدة للمستخدمين إجراء تحويلات مالية أكبر بسهولة وسرعة، ما يُعد خطوة إيجابية تعزز من كفاءة التطبيق كأداة رئيسية في المعاملات اليومية. وتُعتبر هذه التعديلات استجابةً لاحتياجات المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في إدارة أموالهم وتحويلاتهم المالية بشكل مستمر.

جنيه

وتعد زيادة حدود السحب خطوة مهمة، خصوصًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يعتمدون على التطبيق لإجراء مدفوعاتهم التجارية بشكل منتظم.

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