أتاحت الشركة المصرية للاتصالات «WE» إمكانية الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي 2025 بسهولة عبر الإنترنت باستخدام تطبيق انستا باي"InstaPay"، ويمكن للمشتركين الآن التحقق من الفاتورة ودفعها مباشرة من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، مما يوفر الوقت والجهد ، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية لتوفير الوقت والجهد ، ويعرض الموجز طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة سدادها عبر إنستاباي.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2025

بحسب ما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تبدأ عمليات دفع فاتورة التليفون الأرضي في بداية الشهر، على أن يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2025 يوم 1 من الشهر ذاته، وتستمر عملية الدفع إلى يوم 20 في الشهر

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات (WE)، إمكانية معرفة قيمة الفاتورة و سدادها إلكترونيًا باستخدام الاسم أو رقم الهاتف، مما يسهل على العملاء متابعة مستحقاتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

خطوات سداد فواتير التليفون الأرضي عبر تطبيق انستاباي

- حمل تطبيق "انستا باي" على هاتفك المحمول وقم بتثبيته.

- اختر خيار "دفع الفواتير" من القائمة الرئيسية.

- حدد نوع الخدمة التي ترغب في دفعها، سواء كانت اتصالات، كهرباء، مياه، أو غيرها.

- اضغط على اسم الشركة التابعة للخدمة المراد سدادها.

- أدخل تفاصيل الفاتورة والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.

- اضغط على "التالي" لعرض مبلغ الفاتورة المستحق.

- أدخل الرقم السري الخاص بك لإتمام عملية الدفع.

- سيقوم التطبيق بتسديد المبلغ تلقائيًا.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي باستخدام الاسم والرقم

- قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي:

-اختر خيار "الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي".

- انتقل إلى قسم "بيانات التليفون الأرضي".

- إدخال رقم التليفون الخاص مرفقًا بكود المحافظة.

- اضغط على زر "إظهار الفاتورة".

- ستظهر لك قيمة الفاتورة والمبلغ المستحق للسداد.

- استعرض خيارات الدفع المتاحة، مثل الدفع باستخدام خدمة فوري، من خلال منافذ البريد المصري، أو بزيارة أقرب فرع لشركة WE.

أسباب غرامات الفون الأرضى

لفتت الشركة المصرية للاتصالات، إلى أن الغرامات تُفرض على العميل في حال تأخره عن دفع فاتورة التليفون الأرضي لمدة تستغرق شهرين أو 3 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الفاتورة، حيث تفرض غرامة قدرها 1.5% على كل شهر تأخير بحد أدنى 10 جنيهات من قيمة الفاتورة، موضحة أن في حال تأخير السداد لفترة تصل إلى 5 أشهر من تاريخ الدفع يتم رفع الحرارة حتى يتم الدفع. اقرأ أيضاً : خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we.. وطرق السداد

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