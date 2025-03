الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025.. إليك طرق الدفع

فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.. يحرص العديد من العملاء على سداد فاتورة التليفون الأرضي في موعدها المحدد لتجنب انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي.

ونستعرض لكم من خلال موقع "الموجز" خلال السطور التالية طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع المتاحة في شهر مارس 2025.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025

بداية تحصيل الفاتورة: بدأت المصرية للاتصالات في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025 في 1 مارس، والتي تشمل استهلاك الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025.

فترة السماح: تمتد حتى 20 مارس 2025، دون فرض غرامات تأخير.

تحويل الخط إلى استقبال فقط: بعد 20 مارس 2025، يتم تحويل الخط الأرضي إلى وضع الاستقبال فقط لمدة 7 أيام.

قطع الخدمة: اعتبارًا من 28 مارس 2025، يتم قطع الخدمة بشكل كامل مما يؤدي إلى انقطاع الإنترنت المنزلي.



طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025

تتيح المصرية للاتصالات عدة وسائل للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

1. تطبيق My WE:

تحميل التطبيق على الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

عرض الفاتورة المستحقة وسدادها مباشرة.

2. الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ WE.

إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

الضغط على «استعلام» لعرض قيمة الفاتورة.

فاتورة التليفون الأرضي



طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2025

توفر المصرية للاتصالات العديد من الوسائل لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وتشمل:

الدفع نقدًا عبر فروع WE المنتشرة في مختلف المحافظات.

خدمات الدفع الفوري مثل فوري، أمان، مصاري، بي، ممكن.

الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقة الفيزا أو الماستر كارد عبر موقع WE أو تطبيق My WE.

تطبيق إنستا باي (InstaPay) لتسهيل عملية الدفع.



خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين عبر موقع WE

1. الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات، من هنا.

2. إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي للاستعلام عن الفاتورة.

3. الضغط على «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

4. اختيار «السداد الإلكتروني» ثم الضغط على «ادفع».

5. إدخال بيانات بطاقة الفيزا أو الماستر كارد لإتمام الدفع.



كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق إنستا باي

1. فتح تطبيق InstaPay واختيار «دفع الفواتير».

2. تحديد «فواتير التليفون والإنترنت».

3. اختيار «WE» كمزود الخدمة.

4. إدخال رقم التليفون الأرضي ثم الضغط على «التالي» لعرض قيمة الفاتورة.

5. الضغط على «دفع»، ثم إدخال الرقم السري لإتمام المعاملة.

نصيحة مهمة لتجنب انقطاع فاتورة التليفون الأرضي

يُنصح بسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل انتهاء فترة السماح في 20 مارس 2025، لتجنب تحويل الخط إلى وضع الاستقبال فقط أو انقطاع الإنترنت المنزلي، من خلال هذه الطرق المتعددة، يمكن للعملاء الاستعلام عن الفاتورة وسدادها بكل سهولة ويسر في الوقت المحدد.

