موعد مباراة انتر ميامي ضد بالميراس فى كأس العالم للأندية

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة انتر ميامي ضد بالميراس البرازيلى ، التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتي ستحدد بشكل حاسم مستقبل الفريقين بالبطولة.

التعادل يكفي الفريقين للصعود معا للدور التالي من البطولة بينما يسعي فريق الكرة بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز ضد بورتو في الجولة الثالثة من مبارياته ضمن مجموعته التي تضم كذلك بالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي خاصة بعد التعادل أمام انتر ميامي في الجولة الأولي و الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

موعد مباراة انتر ميامي ضد بالميراس البرازيلى فى كأس العالم للأندية

مواجهة انتر ميامي ضد بالميراس البرازيلى تنطلق فى الرابعة فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، وهو نفس موعد مباراة الأهلى مع بورتو البرتغالى.

موعد مباراة الاهلي ضد بورتو

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بورتو، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة ماتش الاهلي ضد بورتو

يمكنك متابعة مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

قائمة الأهلي بمونديال الأندية

حراس المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا - زيزو.

خط الهجوم: وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر - جراديشار-تريزيجيه- أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

انتر ميامي ضد بالميراس البرازيلى

التشكيل المتوقع لمواجهة الاهلى أمام بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق بورتو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، حمدي فتحي.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، أشرف بن شرقي، زيزو.

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف