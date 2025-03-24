نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

فجرت تقارير عالمية، مساء اليوم الاثنين، مفاجأة بشأن انتقال فريق نجم ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت قد أشارت التقارير في الفترة الماضية، أن إدارة نادي ريال مدريد يسعى للتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

وكشفت شبكة "سكاي" في نسختها الفرنسية، عن مفاجأة اليوم، وهي إتمام صفقة انتقال أرنولد إلى ريال مدريد، بعد تطور المفاوضات في الساعات الماضية.

نجم ليفربول يقترب من ريال مدريد

وأوضحت أن وكلاء أرنولد، بمن فيهم شقيقه، قد توصلوا إلى اتفاق مع ريال مدريد حول الشروط الشخصية لصفقة انتقاله المرتقب إلى "سانتياجو برنابيو".

وأكدت على أن وكلاء أرنولد، توصلوا إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي ريال مدريد، الذي اقترب من الحصول على توقيع نجم ليفربول.

وأوضحت، أن أرنولد سيوقع مع ريال مدريد لمدة خمس سنوات، كما أنه سيتقاضى 15 مليون يورو في الموسم الواحد مع الملكي الإسباني، بجانب عدة مكافآت ضخمة، وبخلاف مكأفاة التوقيع.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد أرنولد مع ليفربول سينهي بنهاية الموسم الحالي، وأكدت التقارير أن محاولات الريدز بالتجديد له باءت بالفشل.

نجم ليفربول يقترب من ريال مدريد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط.

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