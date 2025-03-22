نجم ليفربول على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي.. ليس محمد صلاح

يعبر لويس دياز بعد قضائه أربعة مواسم مع ليفربول، عن حلمه باللعب في صفوف برشلونة، النادي الذي كان يشجعه منذ طفولته.

ويُقال إنه لن يتردد في الانتقال إلى النادي الكتالوني إذا أبدى اهتمامًا بضمه، رغم أن عقده مع ليفربول لا يزال ساريًا لموسمين آخرين.

لويس دياز على رادار برشلونة.. وليفربول يتحفظ

ويُعد دياز أحد الأسماء التي يتابعها المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، كخيار لتعزيز خط الهجوم في الموسم المقبل.

ومع ذلك، فإن إتمام الصفقة يعتمد على قدرة النادي الكتالوني على تجاوز القيود المالية الصارمة التي أعاقت تعاقداته في السنوات الأخيرة.

ورغم تمنيات دياز القوية بالانضمام إلى برشلونة، فإنه لن يعلق آماله بالكامل دون تلقي إشارة واضحة من النادي.

وفقًا لتقارير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن اللاعب ينتظر معرفة ما إذا كان برشلونة سيتحرك لضمه قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبله.

من جانب آخر، يواصل ليفربول منافسته على لقب الدوري الإنجليزي، لكنه بدأ بالفعل في التخطيط للموسم المقبل.

ومع احتمال رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي، قد يضطر النادي الإنجليزي إلى بيع دياز لتمويل صفقات جديدة.

ويُعتبر دياز لاعبًا مهمًا في تشكيلة المدرب آرني سلوت، حيث شارك في 28 من أصل 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومع ذلك، إذا احتاج ليفربول إلى تمويل صفقة مهاجم جديد، فقد يصبح بيع دياز خيارًا مطروحًا.

إلى جانب اهتمام برشلونة، تُراقب أندية سعودية مثل الاتحاد والنصر وضع دياز، حيث قد يكون هدفًا محتملًا لها في حال قرر المغادرة.

وفي حال رحيله، قد يتجه ليفربول نحو التعاقد مع ليروي ساني من بايرن ميونيخ كبديل محتمل.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون

ويستعد فريق ليفربول للمواجهة المرتقبة أمام إيفرتون ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام إيفرتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب " الأنفيلد".



ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء ليفربول أمام إيفرتون

ويرصد “ الموجز” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط



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