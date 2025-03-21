ليفربول يخطط لضم بديل محمد صلاح من ريال مدريد في الصيف

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لفترة انتقالات صيفية حاسمة، قد تشهد تغييرات كبيرة في تشكيلته الأساسية، خاصة مع احتمال رحيل أبرز نجومه وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

ويواجه الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد موقفًا حرجًا، حيث يدخلون الأشهر الأخيرة من عقودهم مع ليفربول، التي تنتهي في يونيو المقبل، دون التوصل إلى اتفاق لتجديدها حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مستقبلهم مع النادي الإنجليزي.

وتتصاعد التكهنات حول احتمال انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يبدي الدوري اهتمامًا قويًا بضم النجم المصري.

رودريجو على رادار ليفربول في الصيف

وفي هذا السياق، كشفت شبكة "Fichajes" أن ليفربول يدرس تقديم عرض ضخم بقيمة 120 مليون يورو لضم رودريجو، لاعب ريال مدريد البرازيلي، كبديل محتمل لصلاح في حال رحيله.

ويُعتبر رودريجو أحد الأعمدة الأساسية في هجوم ريال مدريد، حيث يمتد عقده مع النادي الإسباني حتى يونيو 2028.

ورغم رغبة رودريجو في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن ليفربول لن يتخلى عن محاولة ضمه إذا تأكد رحيل صلاح، حيث يرى النادي الإنجليزي في اللاعب البرازيلي خيارًا مثاليًا لتعويض غياب النجم المصري.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعرض " الموجز" موعد المواجهة القادمة لنادي ليفربول بقيادة أرني سلوت في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام إيفرتون يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر إبريل المقبل ضمن فعاليات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستبدأ صافرة لقاء ليفربول ضد إيفرتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025



1- ليفربول، 70 نقطة.

2- آرسنال، 55 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 51 نقطة.

4- تشيلسي، 49 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 47 نقطة.



6- نيوكاسل يونايتد، 47 نقطة.

7- برايتون، 46 نقطة.

8- أستون فيلا، 45 نقطة.

9- بورنموث، 44 نقطة.

10- فولهام، 42 نقطة.

11- كريستال بالاس، 39 نقطة.



12- برينتفورد، 38 نقطة.

13- توتنهام، 34 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 33 نقطة.

16- وست هام، 33 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 23 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.



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