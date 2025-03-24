الغندور يكشف حقيقة إعفاء محمد صلاح ومرموش من مباراة مصر ضد سيراليون

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة، الأنباء التي تدور حول إعفاء الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش من المشاركة في مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد سيراليون، مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم.

خالد الغندور: محمد صلاح ومرموش ضمن حسابات حسام حسن في مبارة مصر القادمة

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أكد لنا أن حسام حسن سيخوض مباراة سيراليون بالقوة الضاربة وسيشارك محمد صلاح وعمر مرموش، ولا يوجد تفكير بالسماح لهما بمغادرة المعسكر خلال الساعات القادمة.

وأضاف:"حسام حسن تحدث مع جميع اللاعبين وأكد على أن منتخب سيراليون لن يكون منافسا سهلا وسيخوض لقاء مصر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على غينيا بيساو بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الخامسة، ووصوله للنقطة الثامنة، بالتساوي مع منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني".

وتابع:"حسام حسن شدد على أهمية مباراة سيراليون، لأن المنافس يبحث عن التعادل على أقل تقدير للحفاظ على آمال المنافسة حتى النهاية، خاصة أن الأول من كل مجموعة هو من سيتأهل لمونديال 2026".

محمد صلاح ومرموش ضمن حسابات حسام حسن في مبارة مصر القادمة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي ترتيب مجموعة مصر التي يستعرضها لكم موقع الموجز، على النحو التالي..

منتخب مصر (13 نقطة).

بوركينا فاسو (8 نقاط).

سيراليون (8 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط).

إثيوبيا (3 نقاط).

جيبوتي (نقطة وحيدة).

قائمة منتخب مصر لمباراة سيراليون

وجاءت قائمة منتخب مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، ومصطفي فتحي.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفي محمد، أسامه فيصل.

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