محمد صلاح يقود منتخب مصر لفوز ثمين على إثيوبيا في تصفيات المونديال

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه حسام حسن، في تحقيق الفوز على إثيوبيا، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في تصفيات كأس العالم 2026.

واصطدم منتخب مصر مع إثيوبيا، مساء يوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لنسخة 2026.

وفاز المنتخب المصري، على نظيره الإثيوبي بهدفين دون مقابل، في هذه المواجهة، ويستعرض موقع الموجز أهدافها في التالي..

أهداف مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

قص محمد صلاح، شريط التسجيل للفراعنة في هذه المواجهة، وتحديدًا خلال الدقيقة 31، قبل أن يضاعف أحمد سيد زيزو، نتيجة المصري بالهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

أهداف مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد الانتصار على إثيوبيا اليوم، على النحو التالي..

منتخب مصر (13 نقطة).

بوركينا فاسو (8 نقاط).

سيراليون (8 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط).

إثيوبيا (3 نقاط).

جيبوتي (نقطة وحيدة).

موعد مباراة مصر القادمة

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، مباراة مصر القادمة، ضد نظيره سيراليون، في الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2026، مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

خطة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وجاء تشكيل وخطة منتخب مصر اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود تريزيجيه.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - أسامه فيصل.

وتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر اليوم أمام إثيوبيا، كل من، محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.

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