تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم.. صلاح يقود الهجوم

أعلن حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة الذي يخوض به مواجهة إثيوبيا اليوم، في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد إثيوبيا، في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة، من منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد النجم محمد صلاح، تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا، الذي يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود تريزيجيه.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - أسامه فيصل.

بدلاء منتخب مصر أمام إثيوبيا

وضمت دكة بدلاء منتخب مصر اليوم أمام إثيوبيا، كل من، محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.

محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

أرقام تاريخية لـ محمد صلاح قبل مباراة مصر وإثيوبيا

ويخوض محمد صلاح، هذه المواجهة، محققًا أرقام قياسية كثيرة مع الفراعمة، حيث أنه الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم، برصيد 16 هدفًا.

ويسعى محمد صلاح التسجيل في هذه المباراة، من أجل خطف صدارة تصفيات كأس العالم 2026، من زميله محمود حسن تريزيجيه، علمًا بأن كل منهما أحرز 5 أهداف، في هذه المواجهة حتى الآن.

الجدير بالذكر، أن محمد صلاح شارك مع منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا، في 101 بواقع 8.721 دقيقة، حيث أنه سجل خلالهم 57 هدفا وصنع 33 آخرين، كما أنه يحتل وصافة قائمة الهدافين التاريخين للفراعنة برصيد 57 هدفًا، والتي يتصدرها حسام حسن برصيد 68 هدفًا.

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