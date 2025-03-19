رقم قياسي لـ محمد صلاح في تصفيات كأس العالم قبل مواجهة إثيوبيا

حقق النجم الدولي محمد صلاح، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا قياسيًا مع منتخب مصر، في تصفيات كأس العالم، قبل مواجهة إثيوبيا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة هامة أمام إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا، مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، عند الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويطمح محمد صلاح، في إحراز الأهداف، خلال مباراة مصر وإثيوبيا القادمة، حتى يتمكن من مواصلة تحقيق العديد من الأرقام القياسية مع الفراعنة.

ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم؟

ويتربع محمد صلا على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بعدما حقق الرقم القياسي، بتسجيل 16 هدفًا، كما أنه يتقاسم صدارة هدافي النسخة الحالية من تصفيات المونديال مع مواطنه محمود تريزيجيه.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، أهداف صلاح في تصيفات كأس العالم، والتي جاءت كالتالي:

سجل صلاح 6 أهداف في تصفيات مونديال 2014.

أحزر 5 أهداف في تصفيات 2018.

هز شباك المنافسين في النسخة الحالية بـ 5 أهداف.

محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

محمد صلاح يزين قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

ويزين الفرعون المصري، قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا والتي جاءت على هذا النحو..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومصطفي فتحي.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفي محمد، أسامه فيصل.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر، على هذا النحو:

منتخب مصر (10 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط)

بوركينا فاسو (5 نقاط)

سيراليون (5 نقاط)

إثيوبيا (3 نقاط).

جيبوتي (نقطة وحيدة)

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