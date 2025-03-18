إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي.. ورسالة مؤثرة من نجم الأرجنتين

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تفاصيل إصابة ليونيل ميسي، التي منعته من الانضمام إلى منتخب الأرجنتين، لمواجهة مواجهتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان ميسي قد تعرض للإصابة، خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي ضد أتالانتا يونايتد، في الجولة 4 من الدوري الأمريكي، ويستعرض لكم موقع الموجز تفاصيلها فيما يلي.

تفاصيل إصابة ميسي

وأعلن إنتر ميامي عن تفاصيل إصابة ميسي، في بيان رسمي كتب فيه: “خضع ميسي لفحص بالرنين المغناطيسي صباح الإثنين لتقييم مدى الألم في منطقة العضلة المقربة، والذي عانى منه خلال مباراة أتالانتا يونايتد”.

وأوضج: “أكدت نتائج الفحص وجود إصابة طفيفة في العضلة المقربة (الفخذ)، وستُحدد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات وفقًا لتقدمه واستجابته للعلاج”.

أول تعليق من ميسي بعد استبعاده من قائمة الأرجنتين

وعلق ميسي، على استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين في مواجهتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، بداعي الإصابة، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب ميسي، رسالة مؤثرة، بشأن غيابه عن منتخب الأرجنتين، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، قائلًا: "من المؤسف أن أغيب عن هاتين المباراتين المميزتين للغاية مع المنتخب الوطني ضد أوروجواي والبرازيل".

وأضاف: "كنت أرغب في التواجد هناك، كما هو الحال دائمًا، ولكن في اللحظة الأخيرة أجبرتني إصابة بسيطة على التوقف لفترة من الوقت قبل اللعب من جديد، مما يجعلني بعيدًا عن الملاعب".

وأتم: "سأشجعكم وأدعكم من هنا مثل أي مشجع آخر، هيا أرجنتين".

أول تعليق من ميسي بعد استبعاده من قائمة الأرجنتين

قائمة منتخب الأرجنتين أمام أوروجواي والبرازيل

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين على هذا النحو..

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، رولي، بينيتيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، جيرمين بيزيلا، لياندرو باليردي، نيكولاس أوتاميندي، فاكوندو مادينا، نيكولاس تاجليافيكو.

وسط الملعب: لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، رودريجو دي باول، إزيكيل بالاسيوس، أليكسيس ماك أليستر، ماكسيمو بيروني، جوليانو سيميوني.

وفي الهجوم: بينجامين دومينجيز، تياجو ألمادا، نيكولاس جونزاليس، أنخيل كوريا، نيكو باز، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، سانتياجو كاسترو.

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