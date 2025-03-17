موعد مباراة تونس ضد ليبيريا في تصيفات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يبحث مشجو كرة القدم، عن موعد مباراة تونس ضد ليبيريا، المنتظر خوضها في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة لها.

ويلتقي منتخب تونس الأول لكرة القدم، مع نظيره ليبيريا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، وهو متصدرًا مجموعته برصيد 10 نقاط.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة تونس ضد ليبيريا في تصيفات كأس العالم والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة تونس ضد ليبيريا

ومن المقرر أن تقام مباراة تونس ضد ليبريا، مساء يوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري، على ملعب مجمع صامويل كانيون دو الرياضي.

وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيريا

وتنقل أحداث مباراة تونس القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت وهي الناقل الحصري، لمباريات تصيفات كأس العالم 2026.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

موعمعامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة تونس ضد ليبيريا والقنوات الناقلة

قائمة تونس لمواجهة ليبيريا

وجاءت قائمة تونس لمواجهة ليبيريا في تصفيات كأس العالم كالآتي..

حراسة المرمى: أيمن دحمان، سامي هلال، عبد السلام الحلاوي.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، علي العابدي، نادر الغندري، محمود غربال، حمزة بن عبدة، حسام حسن بن رمضان، مرتضى بن وناس.

خط الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: إلياس سعد، حمزة الخضراوي، إلياس العاشوري، سيف الله لطيف، إلياس سعد، سيف الجزيري، حازم المستوري، فراس شواط، نعيم السليتي.

الجدير بالذكر، أن المنتخب التونسي، وقع في مجموعة قوية بتصفيات المونديال، رفقة كل من، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الإستوائية، بالإضافة إلى منتخب ساو تومي وبرينسيب .

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