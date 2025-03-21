بيلينجهام يحقق رقمًا قياسيًا مع منتخب إنجلترا أمام ألبانيا

نجح جود بيلينجهام، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، في أن يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب إنجلترا أمام ألبانيا، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد بيلينجهام، منتخب إنجلترا ضد ألبانيا، في مباراة اليوم الجمعة، التي يستضيفها ملعب "ويمبلي" في أولى مواجهات دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2026.

وينافس منتخب إنجلترا، في تصفيات كأس العالم 2026، في مجموعة متواضعة تضم بجانبه كل من، لاتفيا، اليونان، ألبانيا، أندورا، صربيا.

وحقق بيلينجهام رقم قياسي جديد مع منتخب إنجلترا، خلال مشاركته في مباراة ألبانيا بتصيفات المونديال اليوم، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

رقم قياسي لـ بيلينجهام مع منتخب إنجلترا

أكدت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن بيلينجهام وصل مع منتخب إنجلترا إلى المباراة رقم 41 له، حيث أنه تخطى رقم واين روني القياسي الذي شارك في 40 لقاء، ويعد هذا أكثر عدد المشاركات مع المنتخب الأول وهو في سن 21 عامًا أو أقل.

رقم قياسي لـ بيلينجهام مع منتخب إنجلترا

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة ألبانيا

وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)- جوردان بيكفورد (إيفرتون)- آرون رامسديل (ساوثهامبتون)- جيمس ترافورد (بيرنلي).

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)- ليفي كولويل (تشيلسي)- مارك جيهي (كريستال بالاس)- ريس جيمس (تشيلسي)- إيزري كونسا (أستون فيلا)- مايلز لويس سكيلي (أرسنال)- تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)- جاريل كوانساه (ليفربول)- كايل ووكر (ميلان "معار من مانشستر سيتي").

وسط الملعب: جود بيلينجهام (ريال مدريد)- إيبريشي إيزي (كريستال بالاس)- جوردان هندرسون (أياكس)- كورتيس جونز (ليفربول)- كول بالمر (تشيلسي)- ديكلان رايس (أرسنال)- مورجان روجرز (أستون فيلا).

وفي خط الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)- فودين (مانشستر سيتي)- أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)- هاري كين (بايرن ميونخ)- ماركوس راشفورد (أستون فيلا "معار من مانشستر يونايتد")- دومينيك سولانكي (توتنهام هوتسبير).

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