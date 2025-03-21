كثر البحث من مشجعي كرة القدم العالمية، عن جدول مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بموسم 2024-2025، والقنوات الناقلة لها.

ومن المقرر أن تقام مباريات دوري الأمم الأوروبية، التي من بينهم صدام فرنسا مع كرواتيا، وقمة إيطاليا ضد ألمانيا، مساء يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.

ويستعرض لكم موقع الموجز في التالي، جدول مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

ويأتي جدول مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أمم أوروبا، كما يأتي..

جورجيا ضد أرمينيا / 4:00 مساءً.

سلوفينيا ضد سلوفاكيا / 7:00 مساءً.

تركيا ضد المجر / 7:00 مساءً.

النمسا ضد صربيا / 7:00 مساءً.

اسكتلندا ضد اليونان / 7:00 مساءً.

آيسلندا ضد كوسوفو /7:00 مساءً.

بلجيكا ضد أوكرانيا / 9:45 مساءً.

المجر ضد جمهورية أيرلندا / 9:45 مساءً.

إسبانيا ضد هولندا / 9:45 مساءً.

فرنسا ضد كرواتيا / 9:45 مساءً.

البرتغال ضد الدنمارك / 9:45 مساءً.

ألمانيا ضد إيطاليا / 9:45 مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية

وتبث أحداث مباريات دوري الأمم الأوروبية، عبر قنوات beIN SPORTS، الحاصلة على حقوق نقل مواجهات هذه البطولة بنسختها الحالية، في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات كالآتي:

التردد 11566

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ويذكر، أن قائمة إيطاليا لمباراة ألمانيا، جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان)، ميريت (نابولي)، فيكاريو (توتنهام).

خط الدفاع: باستوني (إنتر)، بونجيورنو (نابولي)، كالافيوري (آرسنال)، كامبياسو (يوفنتوس)، كوموزو (فيورنتينا)، دي لورينزو (نابولي)، جاتي (يوفنتوس)، روجيري (أتالانتا)، أودوجي (توتنهام).

الوسط: باريلا (إنتر)، كاسادي (تورينو)، فراتيسي (إنتر)، ريتشي (تورينو)، روفيلا (لاتسيو)، تونالي (نيوكاسل). وفي

الهجوم: كين (فيورنتينا)، لوكا (أودينيزي)، مالديني (أتالانتا)، بوليتانو (نابولي)، راسبادوري (نابولي)، ريتيجي (أتالانتا)، زاكايني (لاتسيو).

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