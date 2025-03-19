مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ازدادت عمليات البحث من جماهير كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بهذا الموسم 2024-2025، والقنوات الناقلة لها.

ونقدم لكم فيما يلي، مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي أبرزها صدام فرنسا مع كرواتيا ، وإيطاليا في مواجهة ألمانيا.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات دوري أمم أوروبا على هذا النحو:

تركيا ضد المجر / السابعة مساءً.

أرمينيا ضد جورجيا / السابعة مساء.

سلوفاكيا ضد سلوفينيا / العاشرة إلا ربع مساءً.

بلجيكا ضد أوكرانيا / العاشرة إلا ربع مساء.

النمسا ضد صربيا / العاشرة إلا ربع مساء.

اليونان ضد اسكتلندا / العاشرة إلا ربع مساء.

آيسلندا ضد كوسوفو / العاشرة إلا ربع مساء.

بلغاريا ضد جمهورية أيرلندا / العاشرة إلا ربع مساء.

إسبانيا ضد هولندا/ العاشرة إلا ربع مساء.

البرتغال ضد الدنمارك / العاشرة إلا ربع مساء.

إيطاليا ضد ألمانيا / العاشرة إلا ربع.

القنوات الناقلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية

ويمكنكم مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر قنوات بي إن سبورت، الحاصلة على حقوق بث هذه المواجهات في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566 الاستقطاب

عمودي معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، أبرز قوائم المنتخبات المشاركة في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

قائمة منتخب فرنسا لمباراة كرواتيا

حراس المرمى: مايك ماينان، بريس سامبا، لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: جوناثان كلاوس، لوكاس دي، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جوليس كوندي، بنيامين بافارد، ويليام صاليبا، دايوت أوباميكانو.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، ماتيو جيندوني، مانو كوني، وارين زايري إيمري، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، راندال كولو مواني، مايكل أوليسي، ماركوس تورام، كيليان مبابي.

قائمة إيطاليا لمباراة ألمانيا

حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان)، ميريت (نابولي)، فيكاريو (توتنهام).

خط الدفاع: باستوني (إنتر)، بونجيورنو (نابولي)، كالافيوري (آرسنال)، كامبياسو (يوفنتوس)، كوموزو (فيورنتينا)، دي لورينزو (نابولي)، جاتي (يوفنتوس)، روجيري (أتالانتا)، أودوجي (توتنهام).

الوسط: باريلا (إنتر)، كاسادي (تورينو)، فراتيسي (إنتر)، ريتشي (تورينو)، روفيلا (لاتسيو)، تونالي (نيوكاسل).

الهجوم: كين (فيورنتينا)، لوكا (أودينيزي)، مالديني (أتالانتا)، بوليتانو (نابولي)، راسبادوري (نابولي)، ريتيجي (أتالانتا)، زاكايني (لاتسيو).

قائمة ألمانيا لمواجهة إيطاليا

حراسة المرمى: باومان- نوبيل- أورتيجا.

خط الدفاع: بيسيك- جوشوا كيميش- روبن كوخ- ميتيلشتادت- راوم- أنطونيو روديجر- شلوتيربيك- جوناثان.

وسط الملعب : كريم أديمي- أميري- أندريش- جوريتزكا- جروس- ليويلينج- جمال موسيالا- ساني- ستيلير.

خط الهجوم: بوركاردت- كليندينست- أونديف.

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