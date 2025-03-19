كثر البحث من متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا المرتقبة بينهما في بطولة دوري الأمم الأوروبية بهذا الموسم 2024-2025.

ويتواجه منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، مع نظيره الكرواتي، في إطار مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أمم أوروبا الجارية.

ويرصد لكم موقع الموجز، موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة لها، بجانب التشكيل المتوقع.

موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا

ويلتقي منتخب فرنسا مع كرواتيا في دوري أمم أوروبا، مساء يوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري، وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا

وتذاع مباراة فرنسا وكرواتيا، عبر شاشة بي إن سبورت وهي الناقل الحصري والرسمي لمباريات دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566 ، الاستقطاب عمودي ، معدل الترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054 ، الاستقطاب- أفقي ، معدل الترميز 27500 ، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تشكيل فرنسا المتوقع أمام كرواتيا

ومن المرجح أن يأتي تشكيل فرنسا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية كالآتي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كوندي – كوناتي – ساليبا – هيرنانديز.

الوسط: إيمري – تشاوميني – كامافينجا.

الهجوم: ديمبيلي – مبابي – باركولا.

قائمة منتخب فرنسا لمباراة كرواتيا

جاءت قائمة فرنسا كالتالي:

حراس المرمى: مايك ماينان، بريس سامبا، لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: جوناثان كلاوس، لوكاس دي، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جوليس كوندي، بنيامين بافارد، ويليام صاليبا، دايوت أوباميكانو.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، ماتيو جيندوني، مانو كوني، وارين زايري إيمري، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، راندال كولو مواني، مايكل أوليسي، ماركوس تورام، كيليان مبابي.

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