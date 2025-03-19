موعد مباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يترقب محبو كرة القدم، موعد مباراة السعودية ضد الصين، التي تجمع المنتخبين في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، تحضيراته لخوض مباراة الصين المرتقبة بينهما في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم، والقنوات الناقلة لها بالتردد، بجانب ترتيب المجموعة.

موعد مباراة السعودية ضد الصين

وتقرر أن يكون موعد مباراة السعودية ضد االصين، مساء الخميس الموافق 20 مارس الجاري، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت القاهرة، و9:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند 10:15 بتوقيت أبو ظبي.

ويخوض المنتخب السعودي، هذه المواجهة، وهو المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل الصين الترتيب بنفس الرصيد.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

وتنقل أحداث مباراة الصين والسعودية، عبر شاشة بي إن سبورت وهي الناقل الحصري، لمباريات تصيفات كأس العالم 2026.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566 ، الاستقطاب عمودي ، معدل الترميز 27500 ، معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054 ، الاستقطاب- أفقي ، معدل الترميز 27500 ، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة السعودية ضد الصين والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم كالآتي..

-اليابان (16 نقطة)

-استراليا (7 نقاط)

-إندونيسيا (6 نقاط)

-منتخب السعودية (6 نقاط)

-البحرين ( 6 نقاط)

-الصين (6 نقاط)

قائمة السعودية لمواجهة الصين

وتواجد في قائمة المنتخب السعودي كل من، أحمد الكسار، نواف العقيدي، حامد يوسف، مشاري سنيور، حسن كادش، جهاد ذكري، سعد آل موسى، على لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد.

بالإضافة إلى، نواف بوشل، على مجرشي، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، سالم الدوسري، تركي العمار، عبدالله الحمدان، أيمن يحيى، مهند آل سعد، أحمد الغامدي، مروان الصحفي، فراس البريكان، عبدالله آل سالم.

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