تصريحات نارية من مبابي بعد عودته لـ منتخب فرنسا

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن خلافه مع ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعد عودة اللاعب لقائمة الديوك.

وقرر ديشامب، في الفترة الماضية، استبعاد كيليان مبابي، من قائمة منتخب فرنسا، بسبب خلافات الثنائي التي أشعلت الجدل كثيرًا.

وكشف مبابي، عن سر غيابه عن المنتخب الفرنسي في الفترة الماضية، من خلال تصريحاته التي نقلها موقع "فوت ميركاتو"، ويستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

وقال مبابي: سعيد بالعودة إلى منتخب بلادي، وارتداء القميص الأزرق من جديد.

مبابي يتحدث عن خلافه مع ديشامب

وأوضح: خلافي مع ديشامب ليست كبيرة، حققت العديد من النجاحات معه، ولا يمكن أن ينتهي كل شئ بتلك السهولة".

وأكد: أعلم جيدًا أن الجماهير لا يمكن أن تشكك في ارتباطي بالمنتخب، ولكن كثرة الحديث هي من فعلت هذه الضجة الكبيرة في هذا الأمر

وتابع: "شعرت أنا وأنطوان جريزمان بأن كل ما فعلناه للمنتخب تم إلقاؤه في سلة المهملات وكأننا انضممنا للمنتخب بشكل حديث، هو قرر التوقف، لكن أنا سأحاول الاستمرار، وسنرى إلى أين سأذهب".

وأتم مبابي تصريحاته قائلًا: “لا أفهم لماذا الموضوع محل نقاش، بعد أن تواجد مع المنتخب الفرنسي لمدة 8 سنوات، القائد يبقى إنسانًا في الفريق، وتحدثت كثيرًا عن حلمي بالتتويج مع الديوك بلقب كأس العالم، ولا أفكر في شئ آخر”.

مبابي يتحدث عن خلافه مع ديشامب

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي كرواتيا

وجاءت قائمة منتخب فرنسا، كالتالي:

حراس المرمى: مايك ماينان، بريس سامبا، لوكاس شوفالييه.

الدفاع: جوناثان كلاوس، لوكاس دي، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جوليس كوندي، بنيامين بافارد، ويليام صاليبا، دايوت أوباميكانو.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، ماتيو جيندوني، مانو كوني، وارين زايري إيمري، أوريلين تشواميني.

وفي الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، راندال كولو مواني، مايكل أوليسي، ماركوس تورام، كيليان مبابي.

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