مفاجآت في قائمة ألمانيا لمواجهة إيطاليا بـ دوري الأمم الأوروبية

كشف يوليان ناجلزمان، المدير الفني لمنتخب الماكينات، مساء اليوم الثلاثاء، عن قائمة ألمانيا، الذي يخوض بها مواجهة إيطاليا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره إيطاليا، في الجولة السابعة والثامنة، من عمر بطولة دوري الأمم الأوروبية بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ألمانيا ضد إيطاليا في الجولة السابعة، مساء يوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تقام مباراة الجولة الثامنة بينهما، في نفس الموعد، من مساء الأحد الموافق 23 من الشهر ذاته.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، قائمة ألمانيا لمواجهة إيطاليا في دوري أمم أوروبا.

قائمة ألمانيا لمواجهة إيطاليا

وجاءت قائمة ألمانيا ضد إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: باومان- نوبيل- أورتيجا.

خط الدفاع: بيسيك- جوشوا كيميش- روبن كوخ- ميتيلشتادت- راوم- أنطونيو روديجر- شلوتيربيك- جوناثان.

وسط الميدان: كريم أديمي- أميري- أندريش- جوريتزكا- جروس- ليويلينج- جمال موسيالا- ساني- ستيلير.

خط الهجوم: بوركاردت- كليندينست- أونديف.

قائمة ألمانيا لمباراة إيطاليا في دوري أمم أوروبا

قائمة إيطاليا لمباراة ألمانيا

بينما ضمت قائمة المنتخب الإيطالي كل من:

حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان)، ميريت (نابولي)، فيكاريو (توتنهام).

الدفاع: باستوني (إنتر)، بونجيورنو (نابولي)، كالافيوري (آرسنال)، كامبياسو (يوفنتوس)، كوموزو (فيورنتينا)، دي لورينزو (نابولي)، جاتي (يوفنتوس)، روجيري (أتالانتا)، أودوجي (توتنهام).

الوسط: باريلا (إنتر)، كاسادي (تورينو)، فراتيسي (إنتر)، ريتشي (تورينو)، روفيلا (لاتسيو)، تونالي (نيوكاسل).

وفي الهجوم: كين (فيورنتينا)، لوكا (أودينيزي)، مالديني (أتالانتا)، بوليتانو (نابولي)، راسبادوري (نابولي)، ريتيجي (أتالانتا)، زاكايني (لاتسيو).

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