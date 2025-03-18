معلق مباراة فلسطين ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026

استقرت شبكة قنوات بي إن سبورت، على معلق مباراة فلسطين ضد الأردن، المرتقبة بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، لقارة آسيا.

ويستعد منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، لمواجهة منافسه الأردن، في سابع جولات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد و معلق مباراة فلسطين ضد الأردن في تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة فلسطين ضد الأردن في تصفيات كأس العالم

ويحتضن ملعب عمان الدولي، مباراة فلسطين ضد الأردن في سابع جولات تصفيات المونديال، المقرر خوضها مساء يوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري.

وتبدأ صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر، و 9:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

معلق مباراة فلسطين ضد الأردن

وتذاع مباراة فلسطين والأردن، عبر شاشة بي إن سبورت، الحاصلة على حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وتقرر أن يكون معلق مباراة فلسطين والأردن المرتقبة، هو الجزائري محمد مبروكي.

معلق مباراة فلسطين ضد الأردن

ترتيب مجموعة فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي ترتيب مجموعة فلسطين في تصفيات كأس العالم كما يلي:

كوريا الجنوبية / 14 نقطة

العراق / 11 نقطة

الأردن / 9 نقاط

عمان / 6 نقاط

الكويت / 4 نقاط

فلسطين / 3 نقاط

قائمة فلسطين لمواجهة الأردن

وجاءت قائمة منتخب فلسطين لمواجهة الأردن على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة وتوفيق على ومهدي عاصي.

الدفاع: مصعب البطاط وموسى فيراوي ومحمد صالح وميلاد تيرمانيني وياسر حمد وعميد محاجنة ومحمد خليل وجدي نبهان.

الوسط: عطاء جابر ومحمد باسم وعميد صوافطة وحامد حمدان وعدي خروب ومحمود أبووردة وبدر موسى وآدم الكايد وتامر صيام.

الهجوم: عدي الدباغ ووسام أبوعلى وزيد القنبر وخالد النبريص وأسد الحملاوي ومحمود عيد.

تشكيل الأردن المتوقع أمام فلسطين

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبوليلى.

الدفاع: محمد أبوالنادي، يزن العرب، عبدالله نصيب، إحسان حداد.

وسط الملعب: إبراهيم سعادة، نزار محمود الرشدان، محمود مرضي.

وفي خط الهجوم: مهند محمود أبوطه، يزن النعيمات، موسى التعمري.

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