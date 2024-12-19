الكشف عن طبيعة إصابة بيلينجهام مع ريال مدريد بعد نهائي الإنتركونتيننتال

خضع لاعب وسط ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام، لاختبار طبي خلال الساعات القادمة بعد عودة الفريق من الدوحة عقب مواجهة باتشوكا المكسيكي في الإنتركونتيننتال.

وحقق فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد الفوز على منافسه نادي باتشوكا المكسيكي في إطار منافسات نهائي كأس الإنتركونتيننتال بثلاثية نظيفة على ملعب " لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة.

حجم إصابة بيلينجهام مع ريال مدريد عقب مواجهة باتشوكا

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن إصابة بيلينجهام في عضلات الفخذ الأيسر قبل نهاية المباراة مما استدعى استبداله في الدقيقة 88.

يشعر نجم ريال مدريد بعض الانزعاج في فخذه الأيسر بعد المباراة، ولم يُعلن النادي الملكي بعد تفاصيل الإصابة.

من المتوقع أن يُراجع اللاعب الإنجليزي الأطباء عند وصولهم لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدى جاهزيته لمباراة اشبيلية في الأحد القادم.

بيلينجهام- ريال مدريد

رفع ريال مدريد رصيدهم لخمسة ألقاب في عام 2025 بفوزه في كأس إنتركونتيننتال على باتشوكا المكسيكي.

وحصد ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفاز بسوبري أوروبا وإسبانيا هذا الموسم، وأنهى العام بفوزه بكأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد للمواجهة المرتقبة ضد إشبيلية في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام فريق إشبيليه يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2024/2025

ويعرض " الموجز" جدول ترتيب الليجا قبل مواجهة ريال مدريد ضد إشبيلية على النحو التالي:

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 38 نقطة.

3. ريال مدريد، 37 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

5. مايوركا، 27 نقطة.

6. فياريال، 26 نقطة.

7. أوساسونا، 25 نقطة.

8. ريال سوسيداد، 24 نقطة.

9. جيرونا، 22 نقطة.

10. إشبيلية، 20 نقطة.

11. ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 20 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15.ليجانيس، 18 نقطة.

16. خيتافي، 16 نقطة.

17. ألافيس، 15 نقطة.

18. إسبانيول، 14 نقطة.

19. فالنسيا، 12 نقطة.

20. بلد الوليد، 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل إصابة عمر كمال بقطع في شريان اليد وموقفه من مواجهة بلوزداد

ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل انطلاق الجولة الخامسة.. مركز مثير لـ الأهلي