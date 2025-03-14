توخيل يكشف قائمته الأولى مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لـ منتخب إنجلترا، القائمة الرسمية للفريق استعدادًا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 المقررتين في مارس الجاري ضد ألبانيا ولاتفيا.

وكشف توماس توخيل عن قائمته الأولى التي ضمت 26 لاعبًا، حيث سيخوض منتخب إنجلترا المباراتين على أرضية ملعب ويمبلي، ساعيًا لتحقيق التأهل إلى كأس العالم 2026، الذي ستستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مفاجآت في قائمة منتخب إنجلترا بتصفيات كأس العالم 2026

شهدت قائمة منتخب إنجلترا بعض المفاجآت، حيث تم استدعاء دان بيرن، مدافع نيوكاسل يونايتد، لأول مرة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي، بالإضافة إلى مايلز لويس سكيلي، لاعب آرسنال، الذي سبق له تمثيل إنجلترا في فرق الناشئين.

كما ضمت القائمة أسماء لاعبيين بارزين مثل جوردان هندرسون لاعب أياكس، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وريس جيمس لاعب تشيلسي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي أولى مبارياته تحت قيادة توخيل ضد ألبانيا يوم الجمعة الموافق 21 مارس على ملعب ويمبلي، على أن يواجه لاتفيا بعد ذلك بيوم الاثنين 24 مارس.

قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي لاتفيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026

ويستعرض " الموجز" قائمة منتخب إنجلترا خلال تصفيات المونديال على النحو التالي:

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسديل (ساوثامبتون)، جيمس ترافورد (بيرنلي).

المدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، ليفي كولويل (تشيلسي)، مارك جيهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس سكيلي (آرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، جاريل كوانساه (ليفربول)، كايل ووكر (ميلان، معار من مانشستر سيتي).



خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، جوردان هندرسون (أياكس)، كورتيس جونز (ليفربول)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، مورجان روجرز (أستون فيلا)

المهاجمون: جارود بوين (وست هام يونايتد)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، ماركوس راشفورد (أستون فيلا، معار من مانشستر يونايتد)، دومينيك سولانكي (توتنهام).



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