يترقب عشاق كرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، التي تجمعهما في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر بموسم 2024-2025.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

ويتواجد النادي الأهلي، في المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، رفقة كل من، إنبي، طلائع الجيش، وفاركو.

ويقدم موقع الموجز لمتابعيه فيما يلي، موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة لها والمعلق.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر، هو يوم الاثنين الموافق 24 مارس الجاري، على أن تنطلق صافرتها، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ويبحث الأهلي عن الفوز في هذه المواجهة، لمواصلة المنافسة على اللقب، علمًا بأنه خسر الجولة الأولى أمام إنبي، بينما يأمل فريق طلائع الجيش، في تحقيق الانتصار.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلةر

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتذاع هذه المباراة، عبر قناة أون سبورت، المسؤولة عن نقل مباريات كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر).

وتقرر أن يكون معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، محمد الكواليني، عبر شاشة أون سبورت.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله.

الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وأحمد رضا.

وفي خط الهجوم: سمير محمد.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة

الجدير بالذكر، أن المارد الأحمر، يقع في المركز الأخير، بترتيب مجموعته في كأس الرابطة بدون نقاط، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المرتبة الثانية بنقطة وحيدة.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي على النحو التالي..

إنبي / 3 نقاط.

طلائع الجيش / نقطة وحيدة

فاركو / نقطة

الأهلي / بدون نقاط.

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