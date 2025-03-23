بيسيرو يستقر على تشكيل الزمالك أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، قد استقر على تشكيل فريقه الذي يلعب به مباراة بتروجيت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته، لمواجهة بتروجيت في فعاليات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية”، بموسم 2024 - 2025.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

ويحتضن استاد الكلية الحربية، مباراة الزمالك وبتروجيت، المقرر خوضها مساء اليوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري، حيث يبحث كل فريق منهما عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويطلق الحكم صافرة مباراة الزمالك ضد بتروجيت، في تمام الساعة التاسعة والنصف، مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك أمام بتروجيت

وحدد بيسيرو، تشكيل الزمالك أمام بتروجيت، الذي من المتوقع أن يكون مكون من.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد محمود، أحمد حسام، محمود حمدي الونش، صلاح الدين مصدق، محمود بنتايج.

خط الوسط: "سيف جعفر أوعبد الله السعيد"، محمود عبد الرازق شيكابالا، ناصر ماهر، مصطفى شلبي.

الهجوم: ناصر منسي.

بيسيرو يستقر على تشكيل الزمالك أمام بتروجيت

تشكيل بتروجيت أمام الزمالك

بينما يأتي تشكيل بتروجيت المتوقع أمام الزمالـك، الذي يستعرضه لكم موقع الموجز، كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد قناوي، هادي رياض، رشاد المتولي.

خط الوسط: أحمد بحبح، محمد علي عكاشة، أدهم حامد.

وفي الهجوم: توفيق محمد، خالد أبو زيادة، جبريل شيكودي، إسماعيل بامبا.

حكم مباراة الزمالك وبتروجيت

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الزمالك وبتروجيت، في كأس الرابطة، حيث تقرر أن يكون محمود وفا حكم الساحة، ، ويساعده ماجد المليجي وإسلام أبو العطا، بجانب أحمد ناجي حكمًا رابعًا.

ويتواجد على تقنية الفيديو كل من، صبحي العمراوي ومساعده أحمد توفيق طلب.

معلق مباراة الزمالك وبتروجيت والقنوات الناقلة

وتذاع مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم، عبر شاشة أون سبورت، بصوت المعلق الرياضي محمد البوشي.

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