موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

يبحث محبو كرة القدم المصرية، عن موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت، في إطار منافسات مسابقة كأس الرابطة المصرية مصر بهذا الموسم 2024-2025.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض المباراة التي تنتظره أمام نظيره بتروجيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

ويقدم لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت، في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة لها، بجانب التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت

ويتواجه فريق الزمالك مع بتروجيت، مساء يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري، في ثالث جولات كأس عاصمة مصر.

ويحضتن استاد الكلية الحربية، مباراة بتروجيت والزمالك، المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت، عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات كأس عاصمة مصر، (كأس الرابطة المصرية).

ويأتي تردد أون سبورت على النحو التالي..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجيت

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل الزمالك أمام بتروجيت على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : سيف جعفر - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

وفي الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – ومحمود عبد الرازق "شيكابالا.

تشكيل بتروجيت أمام الزمالك

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد قناوي، هادي رياض، رشاد المتولي

خط الوسط: أحمد بحبح، محمد علي عكاشة، أدهم حامد.

الهجوم: توفيق محمد، خالد أبو زيادة، جبريل شيكودي، إسماعيل بامبا

ويذكر، أن الزمالك وقع في المجموعة الأولى بمسابقة كأس عاصمة مصر، التي تضم بجانبه كل من، بتروجيت، الجونة، فيوتشر، سموحة.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة المصرية

ويأتي ترتيب مجموعة الزمالك كالآتي:

بتروجيت (6 نقاط)

الجونة ( 4 نقاط).

الزمالك (نقطة وحيدة)

مودرن سبورت (بدون نقاط).

سموحة (صفر).

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