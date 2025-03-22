يتغنى بـ مودريتش ويفاجئ مبابي.. ماذا قال ديشامب قبل قمة كرواتيا الحاسمة؟

تحدث ديديه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، عن مواجهة كرواتيا، حيث أنه فاجئ لاعبه كيليان مبابي بتصريح مثير، وأشاد بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديشامب، مع نظيره كرواتيا، مساء يوم الأحد المقبل، في إياب دور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بهذا الموسم 2024-2025.

وأكد ديشامب في تصريحاته النارية، بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، على أن مبابي لم يكن في حالته، أثناء مواجهة الذهاب، كما أنه تغنى كثيرًا بذكاء مودريتش رغم تقدم سنه، ويستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

تصريحات نارية من ديشامب قبل مباراة فرنسا وكرواتيا

وقال ديشامب: "كيليان في حالة بدنية جيدة للغاية، لكنه لم يكن في أفضل حالاته خلال مباراة الذهاب. رغم ذلك، يواصل بذل جهد كبير داخل الملعب ويلتزم بدوره كقائد للفريق على أكمل وجه".

وعن ثنائي الديوك مبابي وعثمان ديمبلي، قال: "هما منسجمان للغاية، لكن الفريق يضم 9 لاعبين آخرين في الملعب، والجميع مطالب بالقيام بدوره لتحقيق الفوز".

وأوضح ديشامب بأن التحديات التي تواجه اللاعبين خلال فترات التوقف الدولي، مؤكدًا على أنهم يتعرضوا لضغط كبير بسبب جدول المباريات المكثف مع أنديتهم ومنتخباتهم.

وأشار إلى أن هذا الأمر له تأثير كبير على الأداء البدني للاعبين، لكننا نعمل على التعامل مع ذلك بأفضل طريقة ممكنة".

تصريحات نارية من ديشامب قبل مباراة فرنسا وكرواتيا

ديشامب يتغنى بـ لوكا مودريتش ولاعبي منتخب كرواتيا

وتغنى ديديه ديشامب، بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش قائلًا: “لوكا مودريتش لاعب استثنائي ومؤثر وحاسم رغم تقدمه في العمر، نعم لم يشارك لمدة 90 دقيقة في جميع المباريات، لكنه يعرف كيف يدير مجهوده داخل الملعب، ويبقى من أهم عناصر ريال مدريد”.

وأردف: “مودريتش يتحدى الزمن، فهو يعوض تقدم السن بالذكاء والمهارة، وظهر ذلك من خلال حركاته ذكية، وأنه يجيد التمركز في المساحات التي تتيح له صناعة الفارق بتمريراته الرائعة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: منتخب كرواتيا قوي للغاية، ورغم أن البعض يرى أن معدل أعمار لاعبي الكرواتي مرتفع، إلا أنهم أثبتوا للجميع قدرتهم على المنافسة خلال السنوات الأخيرة.

وأتم ديشامب تصريحاته قائلًا: “نجاح منتخب كرواتيا في الوصول إلى الأدوار النهائية في البطولات الكبرى، رغم كبر أعمار لاعبيه، يدل على مدى تماسكهم والخبرات الكبيرة التي يتمتعون بها”.

اقرأ أيضًا:

لويس سكيلي يدخل التاريخ مع منتخب إنجلترا بعد هدفه في شباك ألبانيا

بيلينجهام يحقق رقمًا قياسيًا مع منتخب إنجلترا أمام ألبانيا