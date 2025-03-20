اقترب موعد مباراة إسبانيا ضد هولندا التي تجمع المنتخبين في إطار منافسات دور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بهذا الموسم 2024-2025.

واصطدم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مع نظيره هولندا، في ربع نهائي دوري أمم أوروبا، وتقرر خوض مواجهة الذهاب بينهما مساء اليوم.

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة إسبانيا ضد هولندا، في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة إسبانيا ضد هولندا

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا ضد هولندا، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وهولندا

وتنقل أحداث مباراة إسبانيا وهولندا اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الرسمي لمباريات دوري أمم أوروبا في الشرق الأوسط، والتي يأتي ترددها كما يلي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566 الاستقطاب

عمودي معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة إسبانيا ضد هولندا والقنوات الناقلة

قائمة إسبانيا لمواجهة هولندا

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو

خط الدفاع: ، بيدرو بورو، روبن لو نورماند، مينجويزا، كوكوريلا، كوبارسي، انيجو مارتينيز أسينسيو، جريمالدو. خط الوسط: زوبيميندي، ميرينو، فابيان، بيدري، كاسادو، أليكس بينيا.

الهجوم: موراتا، لامين يامال، أسينسيو، فيران توريس، داني أولمو، ويليامز، أويارزابال، بريان سرقسطة، أيوزي بيريز، يريمي بينو ،سامو .

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

ويأتي جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية كالآتي:

تركيا ضد المجر / 7:00 مساءً.

أرمينيا ضد جورجيا / 7:00 مساء.

سلوفاكيا ضد سلوفينيا / 9:45 مساءً.

بلجيكا ضد أوكرانيا / 9:45 مساء.

النمسا ضد صربيا / 9:45 مساء.

اليونان ضد اسكتلندا / 9:45 مساء.

آيسلندا ضد كوسوفو / 9:45 مساء.

بلغاريا ضد جمهورية أيرلندا / 9:45 مساء.

إسبانيا ضد هولندا/ 9:45 مساء.

البرتغال ضد الدنمارك / 9:45 مساء.

ألمانيا ضد إيطاليا / 9:45 مساءً.

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