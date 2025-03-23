الغضب يسيطر على كريستيانو رونالدو قبل مباراة البرتغال والدنمارك.. ما القصة؟

قبل مباراة البرتغال والدنمارك.. رد كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على الإعلام بتصريحات نارية، معربًا فيها عن غضبه من أسئلة الصحفيين، قبل مواجهة منتخب بلاده المرتقبة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجه منتخب البرتغال مع الدنمارك، مساء اليوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بموسم 2024-2025.

وتقام مباراة البرتغال ضد الدنمارك، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ووجه الصحفيون في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال والدنمارك، أسئلة مزعجة، مثيل هل كريستيانو رونالدو لديه القدرة على إكمال مباراة كاملة بمستوى مميز بعد بلوغه الأربعين؟

رد ناري من كريستيانو رونالدو على الإعلام قبل مباراة البرتغال والدنمارك

ونشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، ردود كريستيانو رونالدو، التي غضب فيها على أسئلة الصحفيين، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال والدنمارك، ويستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

وقال كريستيانو رونالدو: "أرى أن هناك ضغط كبير وسلبية تجاه منتخب البرتغال، لقد شاهدت بعض المؤتمرات الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يعجبني ما رأيته وما يحدث".

وتابع: “الأسئلة التي طرحتموها كانت مهينة ولا تعجبني إطلاقًا، إذا أردتم إجابات مني، فانظروا في عينيّ عندما تسألون”.

وواصل: " لا جدوى من سؤالي عن شيء ما ثم النظر إلى جهاز الكمبيوتر، سيكون لديكم وقت لذلك لاحقًا، إذا لزم الأمر، سأكررها عشر مرات".

رد ناري من كريستيانو رونالدو على الإعلام قبل مباراة البرتغال والدنمارك

كريستيانو رونالدو يزين قائمة البرتغال أمام الدنمارك

وزين رونالدو قائمة البرتغال أمام الدنمارك التي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتنج لشبونة)، خوسيه سا (ولفرهامبتون).

خط الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، نونو تافاريس (لاتسيو الإيطالي)، جونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (يوفنتوس).

خط الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، روبن نيفيز (الهلال)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينها (باريس سان جيرمان)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، جواو فيليكس (ميلان).

الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، جيوفاني كويندا (سبورتنج)، رافائيل لياو (ميلان)، ديوجو جوتا (ليفربول)، جونسالو راموس (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (النصر).

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