يعد موعد مباراة البرتغال ضد الدنمارك، المنتظرة، في بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025، من أهم المواضيع التي يهتم بها جماهير كرة القدم في الوقت الحالي.

ويواصل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، تحضيراته لملاقاة الدنمارك، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي جمع المنتخبين، حسمه الدنماركي لصالحه بنتيجة 1-0.

ويقدم لكم موقع الموجز لمتابعيه في التالي، موعد مباراة البرتغال ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة البرتغال ضد الدنمارك

وتقرر أن يكون مساء يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري، هو موعد مباراة البرتغال ضد الدنمارك، التي يستضيفها ملعب.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقطر، وعند الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال والدنمارك

وتنقل أحداث مباراة الدنمارك والبرتغال، من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المسؤولة عن إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية حصريًا في الشرق الأوسط.

معلق مباراة البرتغال والدنمارك

وتحدد معلق مباراة البرتغال والدنمارك، وهو علي محمد علي، عبر قناة beIN Sports HD 4.

موعد مباراة البرتغال ضد الدنمارك والقنوات الناقلة

تشكيل البرتغال المتوقع ضد الدنمارك

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل البرتغال كما يلي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: سيميدو - روبن دياش - ريناتو فيجا - نونو مينديش.

وسط الملعب: جواو نيفيش - فيتينيا - ديوجو جوتا - برونو فيرنانديش - رافائيل لياو

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الدنمارك المتوقع أمام البرتغال

بينما يأتي تشكيل الدنمارك المتوقع كما يلي..

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسين - يانيك فيسترجارد - يواكيم أندرسن.

الوسط: ماتياس إيساكسين - هويلماند - كريستيان إريكسن - كريستيان نورجارد - يواكيم مايهلي.

خط الهجوم: بيريث - جيسبر ليندستروم.

اقرأ أيضًا:

لويس سكيلي يدخل التاريخ مع منتخب إنجلترا بعد هدفه في شباك ألبانيا

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيوبيا