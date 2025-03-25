مرتضى منصور يوجه رسالة مثيرة لـ محمود الخطيب.. ورئيس الأهلي يرد

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، خلال الساعات الماضية، رسالة مثيرة، إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي رد عليه ببيان رسمي.

وشدد مرتضى منصور، من خلال بيان، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، على تصالحه الكامل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكتب مرتضى منصور في بيانه الذي يستعرضه لكم موقع الموجز: "في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم".

رسالة خاصة من مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

وأكمل: "وانطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع، تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي".

وأوضح: "بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى، مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره".

وأشار: "ولم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة، والخلاف السابق بيننا لم ولن يُغيّر من تقديري له شيئًا".

وأضاف: "وللمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي".

واختتم مرتضى منصور بيانه كاتبًا: "ليحيا وطننا العزيز مصر في هذه المرحلة التي تحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن المشاحنات والنزاعات".

مرتضى منصور ومحمود الخطيب

محمود الخطيب يرد على مرتضى منصور

ورد محمود الخطيب، على بيان مرتضى منصور، مؤكدًا عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه قبل الاعتذار في هذا الشهر الكريم.

وجاءت بيان الخطيب اليوم كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحیم

" فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهَ "

صدق الله العظيم.

أقدر رسالة المستشار مرتضى منصور، وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، وسنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة.. و«عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ».

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