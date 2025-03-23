أين حسين لبيب.. مرتضى منصور يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب زيزو

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، النار على إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، بعد أنباء انتقال أحمد سيد زيزو نجم الأبيض، إلى النادي الأهلي، التي أثارت الجدل.

وعلق مرتضى منصور على أنباء انتقال زيزو للأهلي، من خلال تصريحاته عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض لكم موقع الموجز تصريحاته فيما يلي.

وقال مرتضى منصور: “لماذا ممدوح عباس يوجه السباب لوالد زيزو؟، لماذا نفقد لاعب محترم مثل زيزو ونقدر لاعب مثل شيكابالا؟!

مرتضى منصور يهاجم إدارة الزمالك بسبب زيزو والأهلي

وأضاف: “ جماهير الزمالك محترمة وفاهمة لكنها خايفة تتكلم، ألا ممدوح عباس يحسبه، أطالب الرئيس السيسي باتخاذ إجراء ضد ممدوح عباس، كفاية كدا ”.

وتابع: " الأهلي ماشي في طريقه، ليس عليه أي أخطاء، والزمالك تعاقد من قبل مع عبد الله السعيد من الأهـلي، هذا طبيعي، ولكن أين إدارة الزمالك؟.

وأكد على أن : "الأهلي ليس لديه أي خطأ في التعاقد مع زيزو، الأحمر يسير في طريقه، ولكن أين إدارة الزمالك من ذلك؟.. سنتكلم مع مين بشأن ذلك، لبيب (دا لبيب مات).

وواصل: “من رئيس نادي الزمالك في الوقت الحالي؟، وأين الملفات التي تحدث عنها، بعد توليه منصب رئاسة الأبيض، (دانت لما بتتعادل مع الأهلي دلوقت بترقص)”.

واستمر: “سنتحدث مع من في الزمالك حاليا، (حازم إمام مشي، مدحت العدل وجمال الهدل مشيوا، في الآخر سابوها لميدو عشان لما تخرب يقولوا ملناش دعوة)”.

وأشار مرتضى منصور إلى أن الأمر ليس رحيل زيزو فقط، بل فقدان أشرف بن شرقي أيضًا (لما كنت عاوز أجيب بن شرقي تاني، ممدوح عباس بتاعهم دا حجز على كل فلوس النادي في البنك).

وأردف: “قال البعض أيام مرتضى، (كهربا وإمام عاشور رحلوا إلى الأهلي)، إمام تم بيعه إلى الدنمارك بـ 90 مليون، والزمالك كان شاريه بـ 12 مليون، (كسبنا ولا مكسبناش)”.

واختتم: “لكم الله يا جماهير الزمالك، لكم الله”.

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