تشكيل الزمالك أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر.. شيكابالا يقود الهجوم

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل الأبيض الرسمي الذي يخوض به مباراة بتروجيت اليوم، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وينتظر عشاق كرة القدم، مباراة الزمالك وبتروجيت، المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الكلية الحربية.

وتواجد شيكابالا على رأس تشكيل الزمالك أمام بتروجيت في كأس الرابطة المصرية اليوم، والذي يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تشكيل الزمالك أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الزمالك أمام بتروجيت اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام - مصطفى الزناري - صلاح مصدق - محمد حمدي - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيف فاروق جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا - حسام أشرف.

بدلاء الزمالك أمام بتروجيت اليوم في كأس الرابطة

وضمت دكة بدلاء الزمـالك كل من، محمود الشناوي - عمر جابر - مصطفى شلبي- محمود جهاد - مهاب ياسر - محمد عاطف - سيدي نداي - جيفرسون كوستا - حازم أسامة.

تشكيل الزمالك أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر

على الجانب الآخر، كشف سيد عيد، المدير الفني لنادي بتروجيت، عن تشكيل فريقه الذي يلعب به مباراة الزمـالك اليوم، والذي جاء على النحو التالي..

تشكيل بتروجيت أمام الزمالك

حراسة المرمي: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح وتوفيق محمد.

الوسط: رشاد المتولي، محمد على عكاشة، أدهم حامد وخالد أبو زيادة.

خط الهجوم: إسماعيل بامبا وجابريال.

مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم في كأس عاصمة مصر، عبر شاشة أون سبورت والذي يأتي ترددها كما يلي.

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

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