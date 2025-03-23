موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يترقب جماهير كرة القدم المصرية، موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي، التي تجمعهما، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر لموسم 2024-2025.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مع الإسماعيلي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات مسابقة كأس عاصمة مصر بنسختها الجارية.

ويقدم لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر اليوم.

موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي

وتقرر أن يكون موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي، هو مساء اليوم الأحد 23 مارس 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وعند العاشرة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي

ويمكنكم مشاهدة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز عبر قناة أون سبورت 2، كما يعلق عليها مؤمن حسن.

ويأتي تردد أون سبورت على النحو التالي..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة

حكم مباراة بيراميدز والإسماعيلي

ويدير مباراة بيراميدز والإسماعيلي، الحكم إبراهيم محمد، ويساعده كل من، أحمد صلاح، ومحمد علي توفيق، بالإضافة إلى الحكم الرابع أحمد جمال، بينما تولى مصطفى مدحت، مهمة حكم تقنية الفيديو، ويعاونه حكم أحمد حامد فهيم.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي .

خط الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي.

الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي.

الهجوم: مروان حمدي

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: مروان حمدي، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، إبراهيم النجعاوي .

الوسط: عبدالرحمن الدح ، هشام محمد ، إيريك تراوري .

الهجوم: نادر فرج ، علي الملواني ، محمد خطاري.

يذكر، أن بيراميدز يحتل صدارة ترتيب مجموعته في كأس الرابطة برصيد 3 نقاط، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الثالث بدون نقاط.

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