بيكهام يظهر في التوقيت الصعب.. دفاع الأهلي يستعد لمعركة بورتو

في ظل التحديات الدفاعية التي واجهها النادي الأهلي خلال الجولتين السابقتين، قرر المدير الفني الاعتماد على أحمد رمضان "بيكهام" لقيادة خط الدفاع في المباراة المرتقبة أمام نادي بورتو البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء هذا القرار بعد الأداء غير المستقر دفاعيًا في أول جولتين، حيث تعادل الفريق سلبًا أمام إنتر ميامي، قبل أن يخسر بهدفين نظيفين أمام بالميراس البرازيلي.

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مهمة ثقيلة على ملعب "ميتلايف"

المباراة المنتظرة تُقام على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ويأمل الأهلي في الفوز لإنعاش آماله في التأهل، وتُعد مشاركة بيكهام عنصرًا أساسيًا في خطة الفريق لسد الثغرات الدفاعية، والحد من خطورة الهجمات المرتدة التي يتميز بها بورتو.

كما أظهر بيكهام تطورًا لافتًا في المباريات المحلية، مما شجع الجهاز الفني على الدفع به أساسيًا في هذه المواجهة الحاسمة.

بيكهام بين الخبرة والرهان الدفاعي

يمتاز بيكهام بالتحكم في الإيقاع الدفاعي، والقدرة على التمركز الذكي وقراءة مجريات المباراة، ما يجعله خيارًا استراتيجيًا أمام خصم بحجم بورتو،ويسعى اللاعب إلى استغلال الفرصة لإثبات جدارته دوليًا، خاصة بعد فترات من الجدل حول جاهزيته للمنافسات الكبرى.

فرص التأهل وتحديات المواجهة

يملك الأهلي نقطة واحدة فقط قبل الجولة الأخيرة، ويحتاج للفوز على بورتو بفارق مريح من الأهداف، مع تعثر بالميراس أو إنتر ميامي، لضمان بطاقة التأهل.

وسيكون التنظيم الدفاعي بقيادة بيكهام حاسمًا في تحديد مصير الفريق في البطولة، وسط ترقب كبير من الجماهير التي تنتظر أداءً رجوليًا يعكس روح الأهلي في المحافل العالمية.

كولر يُعيد ترتيب الأوراق الدفاعية

تُشير مصادر من داخل الجهاز الفني إلى أن مارسيل كولر أجرى تعديلات شاملة على الهيكل الدفاعي خلال التدريبات الأخيرة، في محاولة لتقوية خطوط الفريق بعد تلقي هدفين في الجولة الماضية.

ويأتي إشراك بيكهام في هذا السياق كجزء من خطة لتعزيز ثنائية الدفاع، سواء إلى جوار ياسر إبراهيم أو مع الاعتماد على ثلاثي في الخط الخلفي ،ويُنتظر من بيكهام أداء مزدوجًا: التغطية الدفاعية المحكمة، ودعم الانتقال بالكرة نحو وسط الملعب، وهي أدوار تدرب عليها اللاعب بإيقاع مكثف خلال المعسكر الأخير في نيوجيرسي.

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