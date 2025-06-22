تغييرات فى تشكيل الأهلى ضد بورتو وحسابات التأهل المعقدة بكأس العالم للأندية

مواجهة فريق الأهلى ضد بورتو ، التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية ستحدد بشكل حاسم مستقبل الفريق بالبطولة.

يسعي فريق الكرة بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز ضد بورتو في الجولة الثالثة من مبارياته ضمن مجموعته التي تضم كذلك بالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي خاصة بعد التعادل أمام انتر ميامي في الجولة الأولي و الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

تغييرات في تشكيل الأهلى ضد بورتو

يجري ريبيرو المدير الفني للنادى الأهلى، بعض التغييرات في تشكيل الفريق لمواجهة بورتو البرتغالى، حيث ينوى الدفع بالمالى أليو ديانج لتعويض غياب مروان عطية الذى تعرض للإيقاف، كما ينوي الدفع بالمغربى أشرف بن شرقى بعد ظهوره بشكل مميز فى الدقائق التي شارك فيها أمام بالميراس البرازيلي.

التشكيل المتوقع لمواجهة الاهلى أمام بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق بورتو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، حمدي فتحي.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، أشرف بن شرقي، زيزو.

حسابات تأهل الأهلى لدور الـ 16 بمونديال الأندية

يحتاج الأهلى للفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويحتاج لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، لكي يضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

تنص لائحة البطولة علي أنه في حالة تساوي النقاط، يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين فرق المجموعة.

ريبيرو مدرب الأهلي

موعد قمة الاهلي ضد بورتو

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بورتو، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الاهلي ضد بورتو

يمكنك متابعة مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

قائمة الأهلي بمونديال الأندية

حراس المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا - زيزو.

خط الهجوم: وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر - جراديشار-تريزيجيه- أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

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