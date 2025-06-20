الأهلي في ورطة المونديال.. حسابات معقدة قبل موقعة بورتو

يواصل النادي الأهلي المصري مشواره الصعب في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن اكتفى بنقطة واحدة فقط من أول جولتين في دور المجموعات، وفشل "المارد الأحمر" في تحقيق الفوز، إذ بدأ مشواره بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة بهدفين دون رد أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

بالميراس يتصدر وإنتر ميامي يلاحقه

بنتائج الجولتين، تصدر بالميراس المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف (+2)، متفوقًا على إنتر ميامي صاحب نفس الرصيد بفارق أهداف (+1)، أما المركز الثالث فجاء من نصيب بورتو البرتغالي بنقطة واحدة وبفارق أهداف (-1)، فيما جاء الأهلي في المركز الرابع بنفس الرصيد لكن بفارق أهداف (-2).

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية:

بالميراس: 4 نقاط (+2)

إنتر ميامي: 4 نقاط (+1)

بورتو: 1 نقطة (-1)

الأهلي: 1 نقطة (-2)

مباراة مصيرية أمام بورتو على ملعب "ميتلايف"

يستعد الأهلي لخوض مباراة حاسمة أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والمقررة على ملعب "ميتلايف" فجر الثلاثاء في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت، يلتقي بالميراس مع إنتر ميامي في مواجهة ستحسم ملامح الصاعدين من المجموعة.

موقف الأهلي قبل الجولة الأخيرة.. حسابات معقدة

يحتاج الأهلي إلى الفوز على بورتو بفارق أكثر من هدفين، مع انتظار تعادل إنتر ميامي وبالميراس، أو فوز بالميراس بفارق مريح، وفي حال فوز إنتر ميامي أو تعادله، فإن حظوظ الأهلي ستتضاءل بشدة، حتى مع تحقيق الفوز.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل؟

الفوز على بورتو بفارق كبير لتعويض فارق الأهداف.

تعادل إنتر ميامي مع بالميراس أو فوز الأخير بفارق كبير.

الحفاظ على نظافة الشباك في اللقاء الأخير.

هل يُعيد الأهلي أمجاده؟

يعوّل جمهور الأهلي على روح الفريق في البطولات الكبرى، رغم صعوبة الحسابات، فالفريق اعتاد على الصعود من المواقف المعقدة، ومع قوة المنافسين في المجموعة، تبدو مهمة الأهلي شاقة لكنها ليست مستحيلة.

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