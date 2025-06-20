التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، مواجهة فريق الأهلي ضد بورتو ، التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستحدد مصيرالفريق بالبطولة.

لا بديل أمام فريق الأهلي سوي تحقيق الفوز علي بورتو في الجولة الثالثة من مبارياته ضمن مجموعته التي تضم كذلك بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي خاصة بعد التعادل أمام انتر ميامي في الجولة الأولي و الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

التشكيل المتوقع لمواجهة الاهلي أمام بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق بورتو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، حمدي فتحي.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، زيزو.

موعد مواجهة الاهلي ضد بورتو

قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بورتو، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة الاهلي ضد بورتو

يمكنك متابعة مواجهة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الأهلي ضد بورتو

مجموعة الأهلي بمونديال الأندية

يتواجد فريق الأهلي ضمن المجموعة التي تضم فرق بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي.

قائمة الأهلي بمونديال الأندية

حراس المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا - زيزو.

خط الهجوم: وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر - جراديشار-تريزيجيه- أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

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