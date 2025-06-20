مباريات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025..قمة بايرن وبوكا تشعل كأس العالم للأندية

تستعد جماهير كرة القدم حول العالم ليوم كروي استثنائي، اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، حيث تقام عدة مواجهات قوية ضمن بطولة كأس العالم للأندية، إلى جانب مباريات منتظرة في كأس الكونكاكاف الذهبية والدوري الجزائري، وسط ترقب جماهيري واسع ومنافسة حامية الوطيس، ويرصد الموجز التفاصيل.

بايرن ميونخ يصطدم ببوكا جونيورز في موقعة مرتقبة

أبرز مواجهات اليوم ستكون بلا شك المباراة التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية، اللقاء ينطلق في تمام الرابعة فجر السبت بتوقيت القاهرة، ويُنقل عبر قناة DAZN، في مباراة من المتوقع أن تشهد إثارة كروية من الطراز الرفيع بين عملاقين من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

فلامينجو يواجه تشيلسي.. صدام ناري في الطريق إلى نصف النهائي

ومن المباريات المنتظرة أيضًا، اللقاء المرتقب بين فلامينجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي، والذي يُقام في التاسعة مساءً اليوم، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار الثاني، حيث ستكون المباراة حاسمة في تحديد ملامح المجموعة، المواجهة تحمل طابعًا ثأريًا، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن رغبة الفريق البرازيلي في رد اعتباره أمام الفرق الأوروبية.

بنفيكا في اختبار سهل أمام أوكلاند سيتي

تفتتح مواجهات كأس العالم للأندية اليوم بمباراة تجمع بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في لقاء متوازن نسبيًا، ويُقام في تمام الساعة السابعة مساءً. بنفيكا يسعى لتحقيق فوز عريض يعزز حظوظه في الصعود، بينما يأمل الفريق النيوزيلندي في إحداث مفاجأة جديدة.

الترجي يصطدم بلوس أنجلوس في مواجهة عربية بنكهة عالمية

في تمام الواحدة فجر السبت، يخوض الترجي التونسي مباراة مصيرية أمام لوس أنجلوس الأمريكي، الفريق التونسي يدرك أهمية المواجهة لحسم بطاقة التأهل أو على الأقل البقاء في دائرة المنافسة، بينما يستغل الفريق الأمريكي عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضلية مبكرة.

منافسات الكونكاكاف الذهبية تشتعل

ضمن بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، تُقام فجر السبت مواجهتان حاسمتان؛ الأولى تجمع جامايكا بـجوادلوب في الساعة 2:45 صباحًا، والثانية تجمع جواتيمالا بـبنما عند الخامسة صباحًا. وتسعى المنتخبات لتحقيق نتائج إيجابية لحجز مقاعدها في الدور التالي وسط أجواء تنافسية محتدمة.

مواجهات نارية في الدوري الجزائري

محليًا، تستكمل اليوم منافسات الدوري الجزائري بعدد من اللقاءات القوية، أبرزها مباراة مولودية وهران واتحاد العاصمة في تمام الثامنة مساءً، وهي مواجهة تحمل الكثير من التحديات لكلا الفريقين. وفي نفس التوقيت، يلتقي شباب قسنطينة مع شبيبة الساورة، بينما يسبق ذلك مباراتا وفاق سطيف ضد اتحاد بسكرة واتحاد خنشلة أمام مولودية البيض في تمام السابعة.

يوم كروي عالمي ينتظره عشاق المستديرة

يتسم يوم الجمعة 20 يونيو 2025 بتنوع المباريات وقوة المنافسة، سواء على الساحة العالمية في كأس العالم للأندية، أو إقليميًا في البطولات القارية والعربية، الجماهير في انتظار وجبة كروية دسمة تُرضي جميع الأذواق، مع تغطية مباشرة على قنوات رياضية كبرى، يأتي في مقدمتها DAZN التي تنقل معظم لقاءات مونديال الأندية.

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