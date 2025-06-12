إنتر ميلان يعلن قائمته الرسمية لمونديال الأندية 2025 بقيادة هنريكي وسوسيتش

المدرب الجديد كريستيان كيفو يكشف عن تشكيلته للمشاركة في البطولة العالمية بنظامها الجديد، إنتر ميلان

كشف المدير الفني الجديد لـ إنتر ميلان، كريستيان كيفو، عن القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في تاريخ البطولة، ويرصد الموجز التفاصيل.

مجموعة قوية بانتظار النيراتزوري

أوقعت قرعة البطولة إنتر ميلان على رأس المجموعة الخامسة (E)، إلى جانب فرق مونتيري المكسيكي، ريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، ومن المنتظر أن يبدأ النيراتزوري مشواره بمواجهة صعبة أمام مونتيري في 18 يونيو الجاري على ملعب "روز باول" في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

القائمة الرسمية لـ إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025

ضمت قائمة إنتر ميلان مجموعة من الأسماء المميزة، يتقدمها المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى جانب الوافدين الجدد:

البرازيلي لويس هنريكي المنضم من مارسيليا الفرنسي

الكرواتي توماس سوسيتش القادم من دينامو زغرب



كما عاد بعض اللاعبين الشباب بعد انتهاء فترات إعارتهم، مثل سيباستيانو وبيو إسبوزيتو، فالنتين كاربوني، وتوماس بالاسيوس.

وفيما يلي أبرز الأسماء في القائمة: سومير، دومفريس، دي فري، زيلينسكي، تشالهانوجلو، ميخيتاريان، باريلا، بافارد، ديماركو، باستوني، طارمي، وغيرهم.

تغييرات فنية قبل البطولة

عقب خسارة الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا، أقدم إنتر على خطوة جريئة بإقالة المدرب سيموني إنزاجي بعد أربع سنوات من العمل، وتعيين المدافع السابق كريستيان كيفو في منصب المدير الفني، ضمن خطة تجديد شاملة شملت كذلك التعاقد مع صفقات نوعية.

أوضاع المنافسين في المجموعة الخامسة

مونتيري: لم يعقد الفريق المكسيكي صفقات جديدة، لكن أعلن عن تعيين الإسباني دومينيك تورينت مديرًا فنيًا خلفًا لمدئيله ديميكيليس.

ريفر بليت: لم يبرم النادي الأرجنتيني أي تعاقدات، لكنه احتفظ بالنجم الشاب فرانكو ماستانتونو.

أوراوا ريد دياموندز: الفريق الياباني، المتوج بثلاثة ألقاب آسيوية، يدخل البطولة بالقائمة ذاتها دون إضافات جديدة.



جدول مباريات إنتر ميلان في دور المجموعات

إنتر ميلان × مونتيري – 18 يونيو (روز باول – 04:00 ص)

إنتر ميلان × أوراوا ريد دياموندز – 21 يونيو (لومين فيلد – 10:00 م)

إنتر ميلان × ريفر بليت – 26 يونيو (لومين فيلد – 04:00 ص)



نظام البطولة الجديد

بطولة كأس العالم للأندية 2025 تأتي بنظام جديد، حيث تُقام كل أربع سنوات بدلاً من النظام السنوي السابق، وتضم 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل منها المتصدر والوصيف فقط إلى دور الـ16، الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، دون إقامة مباراة تحديد المركز الثالث.

بث مباشر مجاني عبر DAZN

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن توقيع اتفاقية مع شبكة قنوات DAZN لبث مباريات البطولة الـ63 مجانًا حول العالم، بجودة عالية وبأكثر من لغة. كما ستقوم الشبكة ببيع الحقوق داخليًا لتوفير البث المجاني في عدد من الدول.

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