موعد مباراة الاهلي ضد انتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

يترقب عشاق المارد الأحمر، مباراة فريق الاهلي ضد انتر ميامي ، التي تجمعهما على ملعب هارد روك ، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز أمام انتر ميامي ضمن مجموعته بالبطولة التي تضم أيضا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وقد خاض الفريق ودية أمام باتشوكا أمس الأحد للاطمئنان علي جاهزية جميع عناصر الفريق.

موعد مباراة الاهلي أمام انتر ميامي

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق انتر ميامي، التي تجمعهما في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 15 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لماتش الاهلي أمام انتر ميامي

يتم بث مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق انتر ميامي التي تجمعهما في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الاهلي ضد انتر ميامي

التشكيل المتوقع لقمة الاهلي ضد انتر ميامي

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع أمام نظيره فريق انتر ميامي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

بعثة الأهلي بكأس العالم للأندية

وتضم بعثة النادي الأهلي 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، ووسام أبو علي وأليو ديانج وزيزو.

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