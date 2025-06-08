موقف زيزو من المشاركة بمباراة الأهلي ضد باتشوكا اليوم والتشكيل المتوقع

كشف الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف أحمد سيد زيزو من خوض مباراة باتشوكا الودية، التي تجمع الفريقين استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه ينتظر مشاركة أحمد مصطفى زيزو في التدريبات، وأن جميع اللاعبين في القائمة لهم دور مهم في الفترة القادمة وبعد المباراة الودية سوف يصل الفريق إلى 12 حصة تدريبية، وهو عدد مناسب للوقوف على كل التفاصيل.. ومع مرور الوقت تصبح الأمور أفضل، خاصة أن الأهلي ناد كبير واللاعبين سوف يتطورون بشكل أسرع.

التشكيل المتوقع لقمة الاهلي ضد باتشوكا

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لمواجهة فريق الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي ، ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حمدي فتحي.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الاهلي ضد باتشوكا

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق باتشوكا، التي تجمعهما ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الاهلي ضد باتشوكا

مشاهدة ماتش الاهلي ضد باتشوكا

يمكنك الاستمتاع بقمة فريق الاهلي أمام نظيره فريق باتشوكا التي تجمعهما ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT.

بعثة الأهلي بمونديال الأندية

وتضم بعثة النادي الأهلي 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، ووسام أبو علي وأليو ديانج وزيزو.

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