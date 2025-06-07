إصابة إمام عاشور خلال مران الأهلي بأمريكا.. وموقفه من مباراة باتشوكا المكسيكي

تفاصيل إصابة إمام عاشور في معسكر الأهلي الخارجي.. تعرض إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق التي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويخوض الأهلي معسكرًا مغلقًا هناك ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها أمريكا خلال الفترة المقبلة، ويستعرض الموجز تفاصيل الإصابة.

وأكدت مصادر داخل الجهاز الفني أن إمام عاشور شعر بآلام عضلية أثناء المران، ما اضطره إلى مغادرة الملعب وعدم استكمال الحصة التدريبية، على أن يخضع اللاعب لفحص طبي دقيق لتحديد مدى خطورة الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة، خاصة الودية المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي.

موقف إمام عاشور من مواجهة باتشوكا الودية

من المقرر أن يُجري إمام عاشور فحصًا طبيًا خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد إمكانية مشاركته في لقاء الأهلي الودي ضد باتشوكا المكسيكي، والمقرر إقامته في الثانية عشرة منتصف ليل يوم الأحد 9 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتُعد المباراة جزءًا مهمًّا من تحضيرات الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاختبار جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل خوض المنافسات الرسمية، ما يجعل غياب عاشور – في حال تأكدت إصابته – خسارة فنية مؤثرة في هذه المرحلة.

الأهلي يستعد بقوة لكأس العالم للأندية 2025

يُواصل النادي الأهلي تدريباته المكثفة في الولايات المتحدة ضمن برنامجه التحضيري لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويخوض الفريق عددًا من المباريات الودية خلال المعسكر، أبرزها مواجهة فريق باتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف.

وتهدف هذه المواجهات الودية إلى الوقوف على مستوى اللاعبين وتطبيق الخطط التكتيكية المطلوبة، إلى جانب منح الفرصة للعناصر الجديدة والبدلاء لإثبات أنفسهم قبل انطلاق البطولة الرسمية.

توقيت مباراة الأهلي وباتشوكا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي يوم 9 يونيو الجاري في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وتُقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم"، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى الفريق الأحمر أمام أحد أبرز أندية أمريكا الشمالية.

ومن المنتظر أن يتم بث المباراة عبر القنوات الرياضية المصرية والعربية التي حصلت على حقوق بث المباريات الودية للأهلي خلال معسكره الخارجي، كما سيتم تقديم تغطية حية لحظة بلحظة من خلال المنصات الرسمية للنادي الأهلي ووسائل الإعلام الرياضية.

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