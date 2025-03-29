حسام حسن: هذا شرطي لضم إمام عاشور وأتمنى انتقال زيزو إلى الأهلي

أدلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بتصريحات نارية، خلال استضافته في برنامج رامز إيلون مصر، مع رامز جلال، المذاع عبر قناة "أم بي سي مصر".

وأكد حسام حسن في تصريحاته التي يستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي، على أنه أهلاوي، كما أنه كشف عن شروط عودة إمام عاشور نجم الأهلي لمنتخب مصر.

تصريحات حسام حسن في برنامج رامز أيلون مصر

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "رامز إيلون مصر": "فرص انضمام إمام عاشور وأحمد حجازي للمنتخب؟، كل لاعب لديه فرصة".

وأضاف: "فرصة أحمد حجازي في التواجد مع المنتخب 1%، أما إمام عاشور ففرصته 90%، ولكن عندما يرضى عنه الجمهور من حيث الأداء والسلوك".

وعن مستقبل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، قال: “أنصحه بالاحتراف الخارجي ولكن في حال اختياره بين الأهلي والزمالك فالأحمر سيكون أفضل له”.

وبشأن انتقال محمود حسن تريزيجيه للنادي الأهلي، فعلق حسام حسن قائلًا: "تريزيجيه سيكون أكبر مكسب للأهلي في آخر 15 سنة، فهو مكسب للأهلي أولًا ثم للاعب نفسه".

تصريحات حسام حسن في برنامج رامز أيلون مصر

وأكد: “ أنا أهلاوي ومن ضمن أحلامي أن أدرب الأهلي في يوم من الأيام”.

وانتقل حسام حسن بالحديث عن دوره مع محمد صلاح داخل منتخب مصر، مؤكدًا أنه يمنحه التعليمات كأي لاعب آخر، حيث قال: "هو أولهم.. ويلتزم جدًا".

وعن الشائعات التي تتردد حول تدخل صلاح في اختيارات اللاعبين، نفى حسام حسن ذلك تمامًا، مؤكدًا: "لا، هذا الزمن قد ولى".

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: “أتمنى وقوع هاني أبو ريدة (رئيس اتحاد الكرة)، و إمام عاشور في هذا المقلب”.

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