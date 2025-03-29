مواعيد مباريات برشلونة في شهر إبريل 2025.. أبرزهم موقعة بوروسيا دورتموند

يترقب مشجعو كرة القدم، مواعيد مباريات برشلونة المقبلة في شهر إبريل 2025، والتي أبرزهم مواجهتي بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض فريق برشلونة 7 مباريات قوية في شهر إبريل، حيث يبدأ مواجهاته بمباراة أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء 2-4-2025 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات برشلونة في شهر إبريل والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر إبريل

ويأتي جدول مواعيد مباريات برشلونة، كما يلي..

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد / الأربعاء 2 إبريل / 9:30 مساءً / نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال بيتيس ضد برشـلونة / السبت 5 إبريـل / 9:00 مساءً / الدوري الإسباني .

برشلونة ضد بروسيا دورتموند / الأربعاء 9 إبريل / 9:00 مساءً/ ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليجانيس ضد برشـلونة / السبت 12 إبريل / 9:00 مساءً / الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند / 15 إبريل / 9:00 مساءً / إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيلتا فيجو ضد بـرشـلونة / 19 إبريل / 4:15 مساءً / الدوري الإسباني.

ريال مايوركا ضد برشلونة / 23 إبريل / الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر إبريل

القنوات الناقلة لمباريات برشلونة

وتنقل أحداث مباريات برشلونة القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري، لمواجهات الدوري الإسباني الممتاز، ويأتي ترددها كالتالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل هذه الجولة كالتالي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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