مخالفة دولية.. أوساسونا يقدم شكوى رسمية ضد برشلونة

أعلن نادي أوساسونا، في بيان رسمي اليوم، عن تقديمه شكوى ضد برشلونة، بسبب المخالفة الدولية، التي حدثت في مباراة الفريقين بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

وأصدر نادي أوساسونا، بيان رسمي اليوم، يؤكد من خلاله تقديم شكوى ضد برشلونة، بعد مشاركة اللاعب إينيجو مارتينيز، في لقاء أمس الخميس، ويستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

أوساسونا يقدم شكوى ضد برشلونة

وجاء بيان أوساسونا على النحو التالي:

"تقدم نادي أوساسونا اليوم باستئناف إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن سوء إدارة فريق برشلونة في مباراة الليلة الماضية على ملعب لويس كومبانيس.

يعتقد النادي أن مشاركة لاعب كرة القدم إينيجو مارتينيز في مباراة الأمس انتهكت المادة 5 من الملحق الأول من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن حالة اللاعبين ونقلهم، والتي تنص على أن اللاعب الذي لا ينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده لأسباب طبية، أو يترك الفريق، لا يجوز له لعب مباريات لناديه لمدة خمسة أيام تقويمية بعد انتهاء الفترة الدولية.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في 17 مارس، عبر قنواته الإعلامية، أن لاعب كرة القدم إينيجو مارتينيز تم استبعاده من تشكيلة المنتخب لأسباب طبية، وتحديدا بسبب إصابته بـالتهاب الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى، كما أفاد نادي برشلونة.

كما تم الإعلان في اليوم نفسه عن انسحاب اللاعبين مارك كاسادو وبريان سرقسطة من المنتخب الإسباني لأسباب طبية.

وكان سرقسطة هو الوحيد الذي انضم إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الإسباني ليتم تقييمه من قبل خدماته الطبية.

ومن الواضح أنه، امتثالاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المذكورة أعلاه، لم يكن أي من هؤلاء اللاعبين مؤهلاً للمشاركة في مباراة الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني أمس، حيث لم يتم الالتزام بالمواعيد النهائية التي حددتها اللوائح.

وبما أن الإجازة الطبية هي المبرر للانسحاب، كما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم نفسه، فإن نادي أوساسونا يفهم أن هذه الحالة لا يمكن اعتبارها حالة استثنائية من شأنها أن تجعل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم غير قابلة للتطبيق.

وينظر النادي إلى إطلاق سراح جيرارد مارتن وبابلو توري وفيرمين لوبيز من التزامهم مع المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا كقضية منفصلة، ​​حيث لم يكن انسحابهم مبررًا بسبب طبي.

ومع ذلك، يعتقد نادي أوساسونا أن إينيجو مارتينيز، الذي غاب عن المنتخب الإسباني لأسباب طبية، لم يكن مؤهلاً للعب مباراة الأمس وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبناء على ذلك، قرر نادي أوساسونا تقديم استئناف بسبب سوء التوافق دفاعا عن حقوقه وعن نزاهة المنافسة والمساواة بين جميع المشاركين فيها.

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