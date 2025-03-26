جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ازداد البحث من مشجعي كرة القدم، عن ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا المرتقبة بينهما في الجولة 28.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة أوساسونا ضمن مؤجلات 28 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا، مساء الخميس الموافق 27 مارس الجاري، وتبدأ صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأوساسونا القادمة، والقنوات الناقلة لها.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة، من 27 مباراة.

2- ريال مدريد 60 نقطة، من 28 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة، من 28 مباراة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة، من 28 مباراة.

5- فياريال 44 نقطة ، من 28 مباراة.

6- ريال بتيس 44 نقطة، من 28 مباراة.

7- مايوركا 40 نقطة، من 28 مباراة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة، من 28 مباراة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة، من 28 مباراة.

10- إشبيلية 36 نقطة، من 28 مباراة.

11- خيتافي 36 نقطة، من 28 مباراة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة، من 28 مباراة.

13- جيرونا 34 نقطة، من 28 مباراة.

14- أوساسونا 33 نقطة، من 27 مباراة.

15- إسبانيول 28 نقطة، من 28 مباراة.

16- فالنسيا 28 نقطة، من 28 مباراة.

17- ألافيس 27 نقطة، من 28 مباراة.

18- ليجانيس 27 نقطة، من 28 مباراة.

19- لاس بالماس 25 نقطة، من 28 مباراة.

20- بلد الوليد 16 نقطة، من 28 مباراة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

وتنقل مباراة برشلونة وأوساسونا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500 . معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054. الاستقطاب- أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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