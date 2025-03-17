ضربة قوية لـ برشلونة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بـ الدوري الإسباني

تلقى نادي برشلونة نبأً غير سارٍّ بعد تأكيد إصابة لاعب الوسط مارك كاسادو، وإبعاده من قائمة منتخب إسبانيا بسبب إصابة جسدية تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة.

وأفاد بيان رسمي صادر عن النادي الكتالوني أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة كاسادو في أربطة الركبة، وأنه سيخضع لمزيد من الفحوصات لتقييم مدى خطورة الإصابة.

مدة غياب كاسادو عن برشلونة

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إصابة كاسادو قد تكون أكثر خطورة مما كان متوقعًا، حيث قد يضطر اللاعب للغياب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين، مما يثير مخاوف كبيرة داخل النادي من احتمال غيابه حتى نهاية الموسم.

نادي برشلونة

ويُعد غياب كاسادو ضربة قاسية لبرشلونة، خاصة في هذه الفترة الحاسمة من المنافسات المحلية والأوروبية، حيث كان المدرب هانز فليك يعتمد على جاهزية لاعبيه لتعزيز خياراته التكتيكية في المباريات المقبلة.

يُذكر أن برشلونة يواجه أيضًا إصابة أخرى في صفوفه، حيث تعرض المدافع إينيجو مارتينيز لالتهاب في غضروف ركبته اليمنى، وفقًا لما أعلنه النادي سابقًا.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي برشلونة لملاقاة نظيره نادي إسبانيول في إطار منافسات بطولة كأس كتالونيا موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة إسبانيول أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة إلاربع مساءً بتوقيت القاهرة ضمن فعاليات نصف نهائي كأس كتالونيا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2024/2025

1- برشلونة 60 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بيتيس 44 نقطة.

7- ريال مايوركا 40 نقطة.

8- سيلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسييداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.



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