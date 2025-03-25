يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا، التي تجمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بهذا الموسم 2024-2025.

ويستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك، لخوض مباراة أوساسونا، في الجولة 28 من الدوري الإسباني، و التي تم تأجيلها، بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا، مساء يوم الخميس الموافق 27 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

وتذاع أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، التي تنقل أحداث مواجهات الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأوساسونا

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة، من 27 مباراة.

2- ريال مدريد 60 نقطة، من 28 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة، من 28 مباراة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة، من 28 مباراة.

5- فياريال 44 نقطة ، من 28 مباراة.

6- ريال بتيس 44 نقطة، من 28 مباراة.

7- مايوركا 40 نقطة، من 28 مباراة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة، من 28 مباراة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة، من 28 مباراة.

10- إشبيلية 36 نقطة، من 28 مباراة.

11- خيتافي 36 نقطة، من 28 مباراة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة، من 28 مباراة.

13- جيرونا 34 نقطة، من 28 مباراة.

14- أوساسونا 33 نقطة، من 27 مباراة.

15- إسبانيول 28 نقطة، من 28 مباراة.

16- فالنسيا 28 نقطة، من 28 مباراة.

17- ألافيس 27 نقطة، من 28 مباراة.

18- ليجانيس 27 نقطة، من 28 مباراة.

19- لاس بالماس 25 نقطة، من 28 مباراة.

20- بلد الوليد 16 نقطة، من 28 مباراة.

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