برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم نيوكاسل يونايتد في الصيف

يتابع نادي برشلونة عن كثب أحد لاعبي وسط المميزين في الدوري الإنجليزي، حيث يقوم أندريا مانشيني، نجل المدرب الشهير روبرتو مانشيني وأحد أفراد الجهاز الفني للفريق الكتالوني، بمراقبة أداء اللاعب بدقة.

وعلى الرغم من عدم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن، إلا أن التقارير الداخلية في برشلونة تشير إلى انطباعات إيجابية حول اللاعب، مما يترك الباب مفتوحًا لاحتمالات مثيرة في المستقبل.

وقد شهدت مسيرة هذا اللاعب تقلبات بين التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، إلا أنه تمكن من إثبات قيمته رغم التحديات التي واجهها خلال الموسم الحالي.

نجم نيوكاسل يونايتد يقترب من برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل يونايتد، كان ضمن قائمة اهتمامات برشلونة منذ سنوات. حيث كشفت تقارير إيطالية عن عرض سابق بقيمة 65 مليون يورو في عام 2020، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب جائحة كورونا.

ورغم انتقال تونالي إلى نيوكاسل، لا تزال إدارة برشلونة تراقب تطوره عن كثب، في انتظار اللحظة المناسبة للتحرك مرة أخرى.

يتمتع تونالي بمهارات لافتة في مركز الوسط، حيث يبرز برؤيته التكتيكية وقدرته على التمركز العميق وصناعة اللعب بسلاسة، مما يجعله لاعبًا محوريًا. كما أن مهاراته الدفاعية تجعله خيارًا مثاليًا لأي فريق يسعى لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

وقد لاحظ برشلونة تطور أداء تونالي في الدوري الإنجليزي، حيث أظهر قدرة عالية في التحكم بالكرة والتمرير تحت الضغط. ورغم عدم وجود خطوات رسمية لضمه حتى الآن، فإن ارتباط اسمه بالفريق الكتالوني يبقي احتمالات انتقاله قائمة في المستقبل.

يواجه تونالي مستقبلاً غير واضح المعالم وسط اهتمامات عدة أندية كبرى، ومع التحديات المالية التي تواجه برشلونة، قد يتأجل أي تحرك رسمي لضمه.

إلا أن المراقبة المستمرة لأدائه تشير إلى أن اسمه قد يكون جزءًا من خطط النادي الطموحة في الفترات المقبلة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي برشلونة للمواجهة المرتقبة ضد أوساسونا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام أوساسونا يوم الخميس 27 مارس الجاري في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية

ترتيب الدروي الإسباني موسم 2024/2025

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الليجا على النحو التالي:



1- برشلونة: 60 نقطة (27 مباراة).

2- ريال مدريد: 58 نقطة (28 مباراة).

3- أتلتيكو مدريد: 57 نقطة (28 مباراة).

4- أتلتيك بيلباو: 52 نقطة (28 مباراة).

5- فياريال: 44 نقطة (28 مباراة).

6- ريال بيتيس: 44 نقطة (28 مباراة).

7- مايوركا: 40 نقطة (28 مباراة).

8- سيلتا فيغو: 39 نقطة (28 مباراة).

9- رايو فاليكانو: 37 نقطة (28 مباراة).

10- إشبيلية: 36 نقطة (28 مباراة).

11- خيتافي: 36 نقطة (28 مباراة).

12- ريال سوسيداد: 35 نقطة (28 مباراة).

13- جيرونا: 34 نقطة (28 مباراة).

14- أوساسونا: 33 نقطة (27 مباراة).

15- إسبانيول: 33 نقطة (28 مباراة).

16- فالنسيا: 28 نقطة (28 مباراة).

17- ألافيس: 27 نقطة (28 مباراة).

18- ليجانيس: 27 نقطة (28 مباراة).

19- لاس بالماس: 25 نقطة (28 مباراة).

20- بلد الوليد: 16 نقطة (28 مباراة).

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